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Подмећу се пожари? Пронађена бакља и канистер са горивом

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06.09.2026 17:07

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Подмећу се пожари? Пронађена бакља и канистер са горивом
Фото: FENA

Током гашења пожара на подручју између Сасине и Луга, у близини ентитетске линије, пронађени су бакља и канистер са горивом, због чега постоји сумња да је пожар могао бити намјерно изазван, потврђено је из Општине Сански Мост.

Радници Шумарије Сански Мост рано јутрос пронашли су бакљу на путу у близини ентитетске линије, док је унутар пожаришта пронађен и канистер са горивом. О проналаску ових предмета одмах су обавијештени Полицијска управа Сански Мост и Општинска служба цивилне заштите, које су предузеле даље активности.

Према наводима Општине, дио пожаришта на којем је пронађен канистер радници Шумарије претходне вечери угасили су око 20.30 часова, због чега се претпоставља да је канистер на том подручју остављен током ноћи.

Припадници Полицијске управе Сански Мост и Цивилне заштите налазе се на терену и предузимају потребне радње како би биле утврђене околности настанка пожара и евентуална одговорност за његово изазивање, преноси Фена.

Гашење пожара на том подручју додатно отежава чињеница да се у близини налази минско поље. Током интервенције забиљежене су и експлозије мина, што представља озбиљну опасност за ватрогасце, припаднике Цивилне заштите, раднике Шумарије и друге особе ангажоване на терену.

Из Општине Сански Мост позвали су грађане на максималан опрез и одговорно понашање, као и да сваку сумњиву активност или кретање особа у близини шумских подручја одмах пријаве надлежној полицијској станици.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Сански Мост

пожар

бакљада

kanisteri

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