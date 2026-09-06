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И даље гори у Херцеговини, тренутно најтеже стање на подручју Билеће

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06.09.2026 13:06

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И даље гори у Херцеговини, тренутно најтеже стање на подручју Билеће
Фото: ATV

У Херцеговини су и данас активни велики шумски пожари, а најтеже стање је на подручју општине Билећа.

Како јавља наш репортер Бојан Носовић, пожарна линија је километарска, а све расположиве ватрогасне јединице су данас на терену, а ту су и припадници Цивилне заштите.

У више наврата ватра је запријетила и домаћинствима који се налазе у селима у овој локалној заједници, а неприступачан терен и јак вјетар отежавају гашење.

Детаљи у видеу:

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Тагови :

Билећа

пожар

Херцеговина

ватра

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