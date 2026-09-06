И даље гори у Херцеговини, тренутно најтеже стање на подручју Билеће

Аутор:АТВ редакција
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У Херцеговини су и данас активни велики шумски пожари, а најтеже стање је на подручју општине Билећа.
Како јавља наш репортер Бојан Носовић, пожарна линија је километарска, а све расположиве ватрогасне јединице су данас на терену, а ту су и припадници Цивилне заштите.
У више наврата ватра је запријетила и домаћинствима који се налазе у селима у овој локалној заједници, а неприступачан терен и јак вјетар отежавају гашење.
Детаљи у видеу:
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