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У Српској рођено 12 беба

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06.09.2026 08:43

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Беба или новорођенче у првим недјељама живота је дјете у најранијем периоду живота, од рођења па обично до навршене прве године.
Фото: pexels/Anastasiya Gepp

У породилиштима у Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 12 беба, 10 дјечака и двије дјевојчице, потврђено је Срни у породилиштима.

Највише беба рођено је у Бијељини, четири, затим Приједору три, Бањалуци двије, те по једна у Добоју, Градишци и Источном Сарајеву.

У Бијељини су рођена четири дјечака, Приједору три дјечака, Бањалуци два дјечака, Добоју дјечак, а у Градишци и Источном Сарајеву по дјевојчица.

У породилиштима у Фочи, Зворнику и Невесињу није било порода.

Подаци из породилишта у Требињу нису били доступни.

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Тагови :

Република Српска

рођене бебе

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