У Српској рођено 12 беба

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
У породилиштима у Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 12 беба, 10 дјечака и двије дјевојчице, потврђено је Срни у породилиштима.
Највише беба рођено је у Бијељини, четири, затим Приједору три, Бањалуци двије, те по једна у Добоју, Градишци и Источном Сарајеву.
У Бијељини су рођена четири дјечака, Приједору три дјечака, Бањалуци два дјечака, Добоју дјечак, а у Градишци и Источном Сарајеву по дјевојчица.
У породилиштима у Фочи, Зворнику и Невесињу није било порода.
Подаци из породилишта у Требињу нису били доступни.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
4 ч0
Друштво
14 ч0
Друштво
17 ч0
Друштво
20 ч0
Најновије
Најчитаније
12
37
12
36
12
17
12
05
12
04
Тренутно на програму