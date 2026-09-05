Аутор:АТВ редакција
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На обали ријеке Уне у Козарској Дубици данас је одржана традиционална туристичка манифестација "Гастро дан", током које се у припреми пасуља такмичило 30 екипа.
Манифестација забавног и такмичарског карактера, у организацији Туристичке организације општине Козарска Дубица, одржана је четрнаести пут уз богат и садржајан програм, а покровитељ манифестације је општина Козарска Дубица.
За најбоље кулинарске екипе обезбијеђене су вриједне новчане награде, прво мјесто и 5.000 КМ припало је екипи "Дружина Пере Квржице", друго мјесто и 3.000 КМ екипи "Тенк", док је треће мјесто и награду од 1.000 КМ освојила екипа "Национални парк Козара".
Директор Туристичке организације Маријана Котур изразила је задовољство што се ове године на манифестацију одазвао рекордан број учесника – 30 екипа.
"Надамо се да ће људи понијети лијепе успомене са овог дешавања и да ће нам се наредне године још повећати број учесника. Захваљујем свим екипама за учешће, нарочито онима који су ту с нама од првог дана као и свим спонзорима манифестације", изјавила је Котурова.
Она је новинарима рекла да је циљ ове манифестације окупљање и дружење грађана Козарске Дубице, али и посјетилаца из других општина и градова.
Манифестацију је отворио један од учесника који су најдуже у овом такмичењу - Бојан Миљатовић, који је изјавио да његова екипа "Оф роуд Козара" од самих почетака организовања "Гастро дана" учествује на овој манифестацији.
"Ту смо да се лијепо дружимо са свим осталим екипама, правимо фантастичан пасуљ, а некада смо освојили и по неку награду. Задовољни смо манифестацијом и свака част организаторима за труд и успјех", изјавио је Миљатовић.
У забавном дијелу манифестације наступили су чланови КУД-а "Уна", а манифестација је као и досад имала хуманитарни карактер, јер су се прикупљале донације у хуманитарну кутију организације "Срби за Србе".
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