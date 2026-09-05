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На имању Миленка Топића шљиве родиле након четири године

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05.09.2026 16:28

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На имању Миленка Топића шљиве родиле након четири године
Фото: РТРС

У Бусновима код Приједора, на породичном имању Миленка Топића, у току је сакупљање шљива. У воћњаку је око 200 садница сорте савка, тургуља, чачанка и стенли.

Воћњак је стар око четири деценије, а посљедњи пут род је дао прије четири године.

Ове године, упркос прољетном мразу који је направио штете на појединим воћњацима, род се на имању Топића процењује на око 2.000 килограма шљиве на око два дунума воћњака.

Традиционално "купљене" шљива, како то у овом крају називају, окупи све генерације.

(РТРС)

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Тагови :

Шљива

Воћњак

Приједор

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