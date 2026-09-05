Славље се претворило у трагедију: Избио пожар на свадби у Конгу, погинуле 22 особе!

Аутор:АТВ редакција
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Најмање 22 особе погинуле су у пожару на свадби у Киншаси, главном граду ДР Конго, изјавио је градоначелник Норберт Мушинга.
Још неколико људи повријеђено је у пожару који је избио синоћ и трајао до раних јутарњих сати у згради у сјеверном дијелу Киншасе.
Лингвале је упозорио да би број жртава могао да порасте.
Тачан узрок пожара није потврђен.
"Ово је трагедија", изјавио је Жакмен Шабани, замјеник премијера и министар унутрашњих послова Конга, који је обишао мјесто догађаја.
Смртоносни пожари су чести у густо насељеним подручјима Киншасе, гдје урбани развој није праћен оснивањем ватрогасних служби.
Пожари су чести током сушне сезоне и неколико их се већ догодило ове године, преноси Срна.
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