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Славље се претворило у трагедију: Избио пожар на свадби у Конгу, погинуле 22 особе!

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05.09.2026 17:29

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Возило Хитне помоћи.
Фото: Pexels

Најмање 22 особе погинуле су у пожару на свадби у Киншаси, главном граду ДР Конго, изјавио је градоначелник Норберт Мушинга.

Још неколико људи повријеђено је у пожару који је избио синоћ и трајао до раних јутарњих сати у згради у сјеверном дијелу Киншасе.

Лингвале је упозорио да би број жртава могао да порасте.

Тачан узрок пожара није потврђен.

"Ово је трагедија", изјавио је Жакмен Шабани, замјеник премијера и министар унутрашњих послова Конга, који је обишао мјесто догађаја.

Смртоносни пожари су чести у густо насељеним подручјима Киншасе, гдје урбани развој није праћен оснивањем ватрогасних служби.

Пожари су чести током сушне сезоне и неколико их се већ догодило ове године, преноси Срна.

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Тагови :

Свадба

Конго

пожар

вјенчање

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