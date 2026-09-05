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Перу прогласио ванредно стање у пет затвора са високим обезбјеђењем

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05.09.2026 17:13

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Перу прогласио ванредно стање у пет затвора са високим обезбјеђењем
Фото: Unsplash

Влада Перуа прогласила је ванредно стање у пет затвора са високим мјерама безбједности да би полиција и војне снаге могле да преузму контролу над објектима као одговор на забринутост грађана.

Циљ мјере у наредних 60 дана је борба против криминалних организација које дјелују из затвора.

Влада је саопштила да је у пет затвора који су обухваћени ванредним стањем смјештено око 50 одсто затвореника повезаних са криминалним организацијама.

Војне и полицијске снаге биће овлаштене да предузму мјере за обезбјеђивање ваздушног простора и електромагнетног спектра непосредно око затвора.

Према званичним подацима, стопа убистава у Перуу порасла је на 10,7 на 100.000 становника прошле године, у односу на 10,1 у 2024. години.

Влада је затражила од Конгреса законодавна овлаштења на 120 дана да би означила криминалне организације као терористе, али је опозиција упутила приговор на тај захтјев, преноси Срна.

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Тагови :

Перу

Затвор

Ванредно стање

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