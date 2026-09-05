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Број жртава расте из сата у сат: У поплавама у Непалу страдало 1.344 људи, скоро 5.000 се води као нестало

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05.09.2026 17:42

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Људи посматрају кућу оштећену у бујичној поплави на обали ријеке Тришули у мјесту Дунге, у округу Нувакот у Непалу, у суботу, 5. септембра 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Niranjan Shrestha

Број жртава након катастрофалних поплава на граници Непала и Тибета повећао се на 1.344, а још 4.996 људи се води као нестало, саопштиле су данас власти у Непалу.

Број жртава у поплавама и клизиштима са кинеске стране границе, на Тибету, повећан је на 16, док се 546 особа води као нестало, преноси АБЦ.

У клизиштима и поплавама које су се у региону границе између Непала и Тибета догодиле прије десет дана, као нестало се води и око 70 Американаца, док је до сада спасено 17 Американаца, саопштио је раније Стејт департмент Сједињених Америчких Држава, преноси Танјуг.

Спасилачке операције у региону се настављају а до сада је, захваљујући међународној помоћи, спасено око 12.000 људи, док је више од 5.000 повређених добило медицинску помоћ.

Катастрофалне поплаве на граници Непала и Кине је 26. августа изазвало урушавање огромног комада глечера, широког око 600 метара, који је склизнуо са висине од око 5.200 метара брзином већом од 100 километара на сат, и чији је удар у долини изазвао потрес магнитуде између 4,4 и 5,2 степени Рихтерове скале, који су регистровали сеизмолошки центри.

Бујица у Непалу

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Тагови :

Непал

Бујица у Непалу

жртве

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