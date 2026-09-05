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Жена спасена из рушевина 11 дана након катастрофе

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05.09.2026 13:55

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Снимак из дрона приказује кућу оштећену у бујичним поплавама, окружену муљем, блатом и наносима дуж набујале ријеке Тришули у округу Нувакот у Непалу, у петак, 4. септембра 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Rajesh Kumar Singh

Шездесетогодишња жена извучена је жива из рушевина четвороспратне зграде 11 дана након разорних поплава у непалском округу Нувакот, преносе локални медији.

Чандика Шреста пронађена је без свијести на горњем спрату куће у Бетраватију, а извукао ју је деветочлани тим полицијских снага, пише лист "Катманду пост".

Након спасавања, Шреста је хеликоптером пребачена у касарну непалске војске у Тришулију ради указивања помоћи.

"Она ће бити пребачена у Катманду на даље лијечење ако то буде потребно", наводи се у саопштењу из канцеларије непалског премијера.

Спасавање је услиједило 11 дана од поплава у којима је погинуло више од 1.300 људи, а око 5.000 се води као нестало.

Бујичне поплаве изазвала је лавина леденог камења у близини границе Непала и кинеског Тибета 26. августа.

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Тагови :

Непал

Бујица у Непалу

Катастрофа у Непалу

спасавање

Спасена жена

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