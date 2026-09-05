Жена спасена из рушевина 11 дана након катастрофе

Аутор:АТВ редакција
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Шездесетогодишња жена извучена је жива из рушевина четвороспратне зграде 11 дана након разорних поплава у непалском округу Нувакот, преносе локални медији.
Чандика Шреста пронађена је без свијести на горњем спрату куће у Бетраватију, а извукао ју је деветочлани тим полицијских снага, пише лист "Катманду пост".
Након спасавања, Шреста је хеликоптером пребачена у касарну непалске војске у Тришулију ради указивања помоћи.
"Она ће бити пребачена у Катманду на даље лијечење ако то буде потребно", наводи се у саопштењу из канцеларије непалског премијера.
Спасавање је услиједило 11 дана од поплава у којима је погинуло више од 1.300 људи, а око 5.000 се води као нестало.
Бујичне поплаве изазвала је лавина леденог камења у близини границе Непала и кинеског Тибета 26. августа.
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