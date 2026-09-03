Ениса Лековић за којом се данима трагало у Непалу: 'Хвала Богу што сам закаснила на аутобус'

Аутор:АТВ редакција
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Држављанка Србије Ениса Лековић из Новог Пазара, за којом је породица данима трагала након катастрофалних поплава у Непалу, први пут се огласила и описала шта јој се догађало од 26. августа, када је с њом изгубљен контакт.
Лековић је пронађена и на сигурном је, а кренула је према Катмандуу.
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Како је објаснила, сплет околности вјероватно ју је спасио од много опасније ситуације. Закаснила је на аутобус којим је требала кренути управо према подручју које је потом погодила катастрофална бујица.
„Хвала Богу што сам закаснила на аутобус који је требало да ме одвезе у подручје погођено катастрофом, која је, нажалост, однијела много живота“, навела је Лековић у објави на друштвеним мрежама.
На пут је потом кренула другим аутобусом. Како је испричала, једно возило које се враћало из погођеног подручја упозорило их је да је дошло до поплаве и да би се требали вратити.
Ипак, наставили су пут још неко вријеме, све док их полицајац није упозорио на озбиљност ситуације и рекао им да се врате. У том тренутку, како каже, нису били свјесни размјера катастрофе нити броја људи који су изгубили живот.
Лековић је захвалила свима који су учествовали у потрази за њом, као и људима који су пружали подршку њеној кћерки док породица није могла ступити у контакт с њом.
Катастрофалне поплаве погодиле су Непал 26. аугуста након урушавања велике масе леда, стијена и другог материјала високо у Хималајима. Најновији подаци говоре о више од 1.050 погинулих у Непалу, док се приближно 4.000 људи још води као нестало.
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