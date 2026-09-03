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Још један град уводи забрану продаје алкохола послије 22 часа

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03.09.2026 07:03

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Широк избор флашираних и пива у лименкама изложен на полицама продавница.
Фото: junjie xu/Pexels

Вараждин ће ускоро постати први континентални град у Хрватској који уводи строгу забрану продаје алкохола у продавницама и на бензинским пумпама након 22 сата. Планирано је и увођење новчаних казни за конзумирање алкохолних пића на јавним површинама.

Овакве рестриктивне мјере до сада су углавном биле резервисане за туристичка мјеста на обали. Сличне одлуке раније су усвојили градови попут Сплита, Макарске и Медулина, а сада се на исти корак, у циљу увођења реда, одлучује и Вараждин.

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Градоначелник Вараждина Невен Босиљ појаснио је да је ова одлука директан одговор на захтјеве становника који се суочавају са свакодневним проблемима.

"Ово радимо првенствено јер су то тражили наши грађани. Главни разлог су стална нарушавања јавног реда и мира, посебно у околини бензинских пумпи. Људи једноставно заслужују да имају свој мир и ноћни одмор", изјавио је Босиљ, јавља РТЛ.

Према новом приједлогу правила уводи се потпуна забрана продаје алкохола у продавницама и на бензинским пумпама од 22 до седам сати ујутро, као и строга забрана пијења алкохола на свим јавним површинама након 22 сата.

Особе које комунални редари или полиција затекну у кршењу ових правила суочит ће се с казнама до 260 еура (508 КМ).

Становници Вараждина већином подржавају ову иницијативу. Многи истичу дугогодишње проблеме с буком и галамом у касним ноћним сатима, док други сматрају да је важно спријечити да омладина превише рано долази у контакт с алкохолом.

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За разлику од пумпи и гранапа, ресторани, кафићи и ноћни клубови биће изузети из ове забране те ће и даље моћи легално послуживати алкохол.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Хрватска

Вараждин

Алкохол

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