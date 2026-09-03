Трамп: Ударили смо Иран веома снажно, спремни смо за још напада кад год пожелимо

Аутор:АТВ редакција
Коментари:2
Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је данас да су Сједињене Америчке Државе удариле Иран "веома снажно", као и да су спремне да изврше још један напад "кад год пожеле".
Трамп је новинарима у Овалном кабинету рекао је да су САД у уторак увече удариле Иран "веома снажно", а након што је Иран гађао америчке мете у Јордану, преноси Си-Би-Ес.
"Ударили су нас мало, без велике штете, али смо их ми синоћ ударили веома снажно. Имамо невјероватну технологију. Нико нема технологију као што ми имамо. Зато смо их синоћ жестоко ударили, веома жестоко. Дали су нам мало љубави, али ми смо их веома жестоко ударили", казао је Трамп.
Он је казао да су САД "уклониле сву нову опрему" коју су иранске снаге покушале да изграде дуж Ормуског мореуза.
"Био је то веома тежак напад синоћ. И спремни смо да извршимо још један кад год пожелимо", закључио је Трамп.
Додао је и да обновљена америчка војна кампања против Ирана неће трајати предуго, као и да је Иран покушао да направи ракету за полагање мина, али да су је САД уништиле, преноси Ројтерс.
Трамп је рекао и да предстојећи средњорочни избори у новембру неће утицати на његову посвећеност рату с Ираном, преноси Фокс њуз.
"Избори не утичу на мене, не кандидујем се", рекао је Трамп.
Иако је рат пореметио глобална енергетска тржишта и повећао цијене гаса, Трамп је рекао да Републиканска странка разумије да је спречавање Ирана да добије нуклеарно оружје главни приоритет.
"Али мислим да моја странка поштује чињеницу да не дозвољавамо Ирану да има нуклеарно оружје. И искрено, други предсједници су то требали да учине, али нису имали све што је потребно да то ураде", рекао је он, преноси Танјуг.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Србија
4 ч0
Занимљивости
4 ч0
Друштво
4 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
5 ч0
Свијет
13 ч0
Свијет
14 ч0
Најновије
Најчитаније
12
13
12
11
12
10
11
57
11
47
Тренутно на програму