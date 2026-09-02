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Руси наставили жестоке ударе, објавили и шта су погодили

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02.09.2026 21:59

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Министарство одбране Русије објавило је снимке удара ФАБ-500 и ФАБ-1500 по положајима Оружаних снага Украјине.
Фото: X / Sputnik

Руске оружане снаге настављају да изводе групне ударе на украјинске логистичке објекте и бродове који се укористе у интересу Оружаних снага Украјине, саопштило је Министарство одбране Руске Федерације.

Током дана, прецизно лансирано оружје и дронови за нападе погодили су логистички центар "Еридон" у Вишњеву у Кијевској области, који се користи за складиштење и дистрибуцију војног терета, наводи се у саопштењу.

Такође је оштећен логистички центар "ФМ Логистик Дњепар" код Дударкова у Кијевској области, чија су складишта коришћена за складиштење робе двоструке намене и компоненти за беспилотне летјелице.

Логистички центар у Корчеватом у Кијевској области, који се користи за складиштење и дистрибуцију терета за украјинске снаге такође је погођен.

У луци Черноморск погођен је један теретни брод који превози војну опрему за украјинске снаге и један у Црном мору, док су у Одеси руске снаге погодиле складишта са војном опремом.

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Тагови :

Русија

Украјина

Руска војна операција 2026

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