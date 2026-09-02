Ко је Дарко Думановић, нови шампион квиза "ТВ Слагалица"

Аутор:АТВ редакција
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Дарко Думановић је шампион 201. циклуса квиза "ТВ Слагалица". Он је финалу, послије велике борбе, савладао ривала Димиртија Ђорђевића резултатом 243: 210.
Дарку је ово било друго учешће у квизу "ТВ Слагалица". Прије тога, учествовао је 2022. године, гдје је догурао до четвртфинала.
Думановићев мото везује се за чувене ријечи Небојше Глоговца, које гласе: "Ако сијаш, сјајно је, ако мрачиш, мрачно је.”
По струци је професор математике и воли да преноси знање и позитивну енергију.
"Волим да, што се каже, да сијам. Трудим се да дјеца засијају због мене", рекао је Дарко приликом представљања у квизу "ТВ Слагалица".
Не сматра себе строгим професором.
"Нисам, надам се да нисам. Овај, мислим, иако сам некад строг, трудим се да будем праведан прије свега", рекао је тада Дарко.
Думановић је као побједник 201. циклуса "ТВ Слагалица" освојио цифру од 300.000 динара и право да се такмичи у суперциклусу популарног квиза, који се емитује на РТС-у на крају године.
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