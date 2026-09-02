Купац се хтио руковати с роботом: Он га напао кунг фу потезима

Аутор:АТВ редакција
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Необичан инцидент догодио се у једном продајном објекту у руском Саратову.
Наиме, робот савјетник по имену Syoma покушао је физички насрнути на купца.
Инцидент се десио када је купац покушао остварити контакт с роботом и пружио му руку. Робот је одбио руковање, а потом је мушкарац одгурнуо робота.
Након тога Syoma је, како се види на снимку, кренуо према мушкарцу, покушавајући га дохватити.
Robot consultant glitches and ATTACKS customer in Russia's Saratov— RT (@RT_com) September 2, 2026
The customer escaped with a fright, while robot Syoma was sent for a reboot pic.twitter.com/tGYUhj4KPV
Срећом, даља ескалација је спријечена, јер су присутни прискочили у помоћ и "савладали" робота.
Syoma је робот намијењен за комуникацију и помоћ купцима, а његова појава у продајним објектима дио је све чешће употребе роботске технологије у свакодневном животу.
(Фактор)
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