Logo

Купац се хтио руковати с роботом: Он га напао кунг фу потезима

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
02.09.2026 20:04

Коментари:

0
Купац се хтио руковати с роботом: Он га напао кунг фу потезима
Фото: X/RT

Необичан инцидент догодио се у једном продајном објекту у руском Саратову.

Наиме, робот савјетник по имену Syoma покушао је физички насрнути на купца.

Инцидент се десио када је купац покушао остварити контакт с роботом и пружио му руку. Робот је одбио руковање, а потом је мушкарац одгурнуо робота.

Након тога Syoma је, како се види на снимку, кренуо према мушкарцу, покушавајући га дохватити.

Срећом, даља ескалација је спријечена, јер су присутни прискочили у помоћ и "савладали" робота.

Syoma је робот намијењен за комуникацију и помоћ купцима, а његова појава у продајним објектима дио је све чешће употребе роботске технологије у свакодневном животу.

(Фактор)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Робот

руковање

Коментари (0)

Више из рубрике

Стигла је четкица за зубе вриједна 937 КМ, ево у чему је тајна

Занимљивости

Стигла је четкица за зубе вриједна 937 КМ, ево у чему је тајна

3 ч

0
Новац

Занимљивости

Три знака којима септембар мијења живот: Стижу новац, прилике и велики успјех

7 ч

0
Љубав

Занимљивости

Послије дугог чекања ова три знака ће у септембру упознати сродну душу

7 ч

0
Хороскоп

Занимљивости

Дневни хороскоп за 2. септембар: Шкорпије упадају у сукоб, а Рибе чека важна одлука

15 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

43

НБА жестоко казнила Клиперсе због Каваја Ленарда: 30 милиона долара и чак пет пикова прве рунде!

22

38

Трамп о састанку са Путином: Кад рат буде "при крају"

22

31

Ко је Дарко Думановић, нови шампион квиза "ТВ Слагалица"

22

23

Кошарац осудио напад на српске повратнике у Вогошћи: Само је Српска сигурна за Србе у БиХ

22

22

Борац рутински савладао Жељезничара

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима