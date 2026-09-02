Топ 20 највећих фудбалских трансфера овог љета

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Нема сумње да ово био историјски љетњи прелазни рок. Оборени су бројни клупски и лигашки рекорди, а на врху листе највећих трансфера је нови фудбалер Манчестер Ситија, Аргентинац Енцо Фернандез, напустио је Челси у трансферу вриједном 125 милиона фунти (око 146 милиона евра).
Клубови Премијер лиге оборили су све досадашње рекорде потрошивши више од 4,1 милијарде евра (3,5 милијарди фунти) током љетњег прелазног рока, али спектакуларних трансфера било је и у другим лигама, прије свих у шпанској ЛаЛиги и саудијској Про лиги.
BBC Спорт је тим поводом објавио листу 20 најскупљих летњих трансфера. На тој листи су по четворица нових играча Манчестер Ситија и Тотенхема, док је у првих десет чак девет из Премијер лиге, плус трансфер младог крилног нападача Јана Диомандеа из бундеслигаша РБ Лајпцига у Реал Мадрид за око 135 милиона евра.
Реал Мадрид је победио Ливерпул и ПСЖ у трци за 19-годишње крило Обала Словаче и званично најбољег младог играча Бундеслиге (12 голова, 8 асистенција).
На првом мјесту је дојучерашњи играч Челсија, а садашњи Манчестер Ситија – Енцо Фернандез.
Репрезентативац Аргентине и освајач Свјетског првенства 2022. постао је најскупље љетње појачање у свијету фудбала пошто је посљедњег дана прелазног рока заменио Стемфорд Бриџ за Етихад у трансферу вриједном 125 милиона фунти (око 146 милиона евра).Са 25 година, Енцо је ушао у историју као пети најскупљи фудбалер свих времена, изједначивши рекорд Премијер лиге, који је прошле сезоне поставио Александер Исак када је прелазио из Њукасла у Ливерпул.
Такође, постаје је први фудбалер у историји који је два пута прешао у други клуб за цифру већу од 100 милиона евра. Фернандезу је то први пут успјело јануара 2023. када је прелазио из Бенфику у Челси за 121.000.000 €.
Тачни износи трансфера су различити од извора до извора. BBC је цифре објавио у фунтама, а овдје су прерачунате у евре по званичном средњем курсу.
1. Енцо Фернандез (Челси – Манчестер Сити) – 146,2 милиона € (125m £)
2. Морган Роџерс (Астон Вила – Челси) – 137 милиона € (117 милиона £)
3. Елиот Андерсон (Нотингем Форест – Манчестер Сити) – 136 милиона € (116 милиона £)
4. Јан Диоманде (РБ Лајпциг – Реал Мадрид) – 135 милиона €
5. Бредли Баркола (Париз Сен Жермен – Ливерпул) – 125 милиона € (106 милиона £)
6. Сандро Тонали (Њукасл – Тотенхем) – 108,2 милиона € (92,5 милиона £)
7. Матеус Фернандес (Вест Хем – Тотенхем) – 99,4 милиона € (85 милиона £)
8. Ајуб Буади (Лил – Манчестер Сити) – 95,2 милиона € (81,4 милиона £)
9. Бруно Гимараеш (Њукасл – Арсенал) – 87,8 милиона € (75 милиона £)
9. Савињо (Манчестер Сити – Тотенхем) – 87,8 милиона € (75 милиона £)
11. Карлос Балеба (Брајтон – Манчестер Јунајтед) – 81,9 милиона € (70 милиона £)
12. Ентони Гордон (Њукасл – Барселона) – 80 милиона € (69,3 милиона £)
13. Родри (Манчестер Сити – Барселона) – 76 милиона € (65 милиона £)
14. Гонсало Рамош (Париз Сен Жермен – АЦ Милан) – 70 милиона €
15. Илиман Ндиаје (Евертон – Манчестер Сити) – 70 милиона € (60 милиона £)
16. Жереми Жаке (Рен – Ливерпул) – 64,3 милиона € (55 милиона £)
16. Крисенсио Самервил (Вест Хем – Ал-Хилал) – 64,3 милиона € (55 милиона £)
18. Тиџани Реијндерс (Манчестер Сити – Ал-Кадсија) – 61 милион € (52 милиона £)
18. Максанс Лакроа (Кристал Палас – Челси) – 61 милион € (52 милиона £)
18. Јан Пол ван Хеке (Брајтон – Тотенхем) – 61 милион € (52 милиона £)
Листу је затворио холандски штопер, који ће поново сарађивати са бившим шефом Де Зербијем. BBC Спорт истиче да је дојучерашњи дефанзивац Брајтона прошле сезоне био водећи штопер Премијер лиге по успјешности изношења лопте под притиском ривала.
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