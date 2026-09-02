Пјевач након много година открио истину о односу са Зорицом Марковић

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Пјевач Митар Мирић својевремено је говорио о односу с колегиницом Зорицом Марковић и открио детаље који су годинама интригирали јавност.
Њих двоје су често били предмет различитих нагађања, а многе је занимало јесу ли њих двоје некад у прошлости били у вези и да ли је између њих постојала намјера да се вјенчају.
Мирић је, међутим, одлучно демантовао такве приче.
– Ма не, она је моја колегиница, као сестра... Ја сам је први водио на турнеје '82. Живио сам код ње у Зворнику, гдје је живјела с једним човјеком. И данас смо добри – рекао је Мирић
Сцена
Митар Мирић поново у жижи јавности, сви причају о његовом новом изгледу
Пјевач се том приликом осврнуо и на своју каријеру те пропуштене прилике. Говорио је о пјесми "Плави слон", коју је својевремено одбио, а која је касније постала велики хит.
Мирић је казао да због те одлуке не жали, јер је у том периоду већ имао велике хитове и радио на промјени свог музичког имиџа.
– Ја сам тада имао велике хитове и тада промијенио имиџ. Поред тога, гдје још и "Плави слон", мада је то хит, свака част. И дан-данас је "Циганче" хит, није класичан народњак – рекао је Мирић једном приликом у емисији "Ами Џи Шоу".
(Аваз)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Сцена
2 ч0
Сцена
7 ч0
Сцена
8 ч0
Сцена
14 ч0
Најновије
Најчитаније
22
43
22
38
22
31
22
23
22
22
Тренутно на програму