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Пјевач након много година открио истину о односу са Зорицом Марковић

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02.09.2026 20:57

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Зорица Марковић, пјевачица
Фото: Youtube / Printscreen

Пјевач Митар Мирић својевремено је говорио о односу с колегиницом Зорицом Марковић и открио детаље који су годинама интригирали јавност.

Њих двоје су често били предмет различитих нагађања, а многе је занимало јесу ли њих двоје некад у прошлости били у вези и да ли је између њих постојала намјера да се вјенчају.

Мирић је, међутим, одлучно демантовао такве приче.

– Ма не, она је моја колегиница, као сестра... Ја сам је први водио на турнеје '82. Живио сам код ње у Зворнику, гдје је живјела с једним човјеком. И данас смо добри – рекао је Мирић

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Пјевач се том приликом осврнуо и на своју каријеру те пропуштене прилике. Говорио је о пјесми "Плави слон", коју је својевремено одбио, а која је касније постала велики хит.

Мирић је казао да због те одлуке не жали, јер је у том периоду већ имао велике хитове и радио на промјени свог музичког имиџа.

– Ја сам тада имао велике хитове и тада промијенио имиџ. Поред тога, гдје још и "Плави слон", мада је то хит, свака част. И дан-данас је "Циганче" хит, није класичан народњак – рекао је Мирић једном приликом у емисији "Ами Џи Шоу".

(Аваз)

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Тагови :

Зорица Марковић

Митар Мирић

Пјевачица

Пјевач

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