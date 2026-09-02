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Свирао Јокићу на свадби, па открио све детаље: На ове пјесме Никола посебно "откида"

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02.09.2026 21:37

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Свирао Јокићу на свадби, па открио све детаље: На ове пјесме Никола посебно "откида"
Фото: Танјуг/АП

Српски кошаркаш Никола Јокић, осим што доминира НБА лигом, познат је и по својој љубави према музици и добрим весељима.

Наш познати хармоникаш, Александар Софронијевић, имао је ту част да свира на Јокићевој свадби.

Једном приликом, открио је позитивну и веселу страну Сомборца и најбољег кошаркаша свијета, па се дотакао и тога да ли су остали у добрим односима.

"Ишли смо заједно у Денвер, били смо мало код Николе, дружили се. Тако смо се нешто чули и каже он: 'Ајде, ако можете дођите!' Одмах сам прихватио позив! Велика част ми је била да му свирам на свадби, остали смо у контакту. Једна дивна, фантастична породица", испричао је Софра.

"Велики је господин"

"Јокић је познат по љубави према музици, посебно ужива у тамбурашким пјесмама. Такође воли пјесме Ђорђа Балашевића и Мирослава Илића. Али ипак највише воли оне његове тамбурашке пјесме, када му свирају његови тамбураши. Баш лијепо зна да се весели, велики је господин", открио је Александар Софронијевић.

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Тагови :

Никола Јокић

Александар Софронијевић

популарне пјесме

НБА

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