Свирао Јокићу на свадби, па открио све детаље: На ове пјесме Никола посебно "откида"

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Српски кошаркаш Никола Јокић, осим што доминира НБА лигом, познат је и по својој љубави према музици и добрим весељима.
Наш познати хармоникаш, Александар Софронијевић, имао је ту част да свира на Јокићевој свадби.
Једном приликом, открио је позитивну и веселу страну Сомборца и најбољег кошаркаша свијета, па се дотакао и тога да ли су остали у добрим односима.
"Ишли смо заједно у Денвер, били смо мало код Николе, дружили се. Тако смо се нешто чули и каже он: 'Ајде, ако можете дођите!' Одмах сам прихватио позив! Велика част ми је била да му свирам на свадби, остали смо у контакту. Једна дивна, фантастична породица", испричао је Софра.
"Јокић је познат по љубави према музици, посебно ужива у тамбурашким пјесмама. Такође воли пјесме Ђорђа Балашевића и Мирослава Илића. Али ипак највише воли оне његове тамбурашке пјесме, када му свирају његови тамбураши. Баш лијепо зна да се весели, велики је господин", открио је Александар Софронијевић.
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