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Трамп о састанку са Путином: Кад рат буде "при крају"

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02.09.2026 22:38

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Трамп о састанку са Путином: Кад рат буде "при крају"
Фото: Танјуг/АП

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је данас да жели да се састане са руским предсједником Владимиром Путином када рат у Украјини буде "при крају" и када буде постојала могућност за постизање мировног споразума.

"Желим то да урадим када будемо спремни за мировни споразум", рекао је Трамп новинарима, одговарајући на питање о могућности састанка са Путином, пренео је АП.

Он је истакао да би желио добре односе са Русијом, Украјином и "свима", оцијенивши да би то било добро и за пословање.

Трамп је рекао да би састанак са Путином могао да буде организован "одмах", али да би радије сачекао да рат буде близу завршетка.

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Амерички предсједник је поново указао на "огромно непријатељство" између украјинског предсједника Володимира Зеленског и Путина као једну од главних препрека за окончање рата.

"Морају да окончају овај глупи рат", рекао је Трамп.

Он је поновио и тврдњу да је успио да заустави осам ратова, од којих су, како је навео, неки били знатно тежи за рјешавање од сукоба између Русије и Украјине.

"Ја сам зауставио осам ратова. Осам. Неки од њих су сматрани много тежим за окончање од овог, а ја сам их зауставио. Али постоји огромно непријатељство између двојице предсједника", нагласио је Трамп.

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Трамп је такође рекао да обновљени ваздушни напади САД против Ирана неће трајати "предуго" послије највеће размјене ватре између Техерана и Вашингтона од јула.

Трамп је новинарима у Овалном кабинету рекао да Иран покушава да направи ракету која баца мине и да су је САД уништиле.

Предсједник САД је додао да Иран ради на обнови својих радарских и ракетних система, који су такође били мета америчких напада.

"Уклонили смо сву нову опрему коју су покушали да направе дуж Ормуског мореуза - нешто одбрамбено, нешто офанзивно. Био је то веома тежак напад и спремни смо да изведемо још један кад год пожелимо", рекао је Трамп.

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Тагови :

Доналд Трамп

Владимир Путин

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