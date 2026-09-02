Трамп: Да ли да Ормуски мореуз преименујемо у Трампов мореуз?

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник САД Доналд Трамп предложио је да Ормуски мореуз буде преименован по њему, тврдећи да Сједињене Државе сада контролишу тај пловни пут.
"Сада када је под контролом САД, да ли би требало да промијенимо назив Ормуски мореуз у Трампов мореуз? Као и сама Америка, био би јачи него икада раније", написао је Трамп на друштвеној мрежи "Трут соушал".
Трамп је 27. августа званично преименовао језеро Онтарио на граници САД и Канаде у Језеро Америка, а на почетку свог другог мандата, у јануару прошле године, издао је уредбу којом се Мексички залив преименује у Амерички залив.
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