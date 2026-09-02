Logo

Трамп: Да ли да Ормуски мореуз преименујемо у Трампов мореуз?

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
02.09.2026 19:13

Коментари:

0
Предсједник Доналд Трамп слуша док новинар поставља питање у Овалном кабинету Бијеле куће, понедјељак, 31. августа 2026. године, у Вашингтону.
Фото: Таnjug/AP Photo/Jacquelyn Martin

Предсједник САД Доналд Трамп предложио је да Ормуски мореуз буде преименован по њему, тврдећи да Сједињене Државе сада контролишу тај пловни пут.

"Сада када је под контролом САД, да ли би требало да промијенимо назив Ормуски мореуз у Трампов мореуз? Као и сама Америка, био би јачи него икада раније", написао је Трамп на друштвеној мрежи "Трут соушал".

Трамп о мореузу
Трамп о мореузу
Truth social

Трамп је 27. августа званично преименовао језеро Онтарио на граници САД и Канаде у Језеро Америка, а на почетку свог другог мандата, у јануару прошле године, издао је уредбу којом се Мексички залив преименује у Амерички залив.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Доналд Трамп

Хормушки мореуз

Америка

Иран

Коментари (0)

Више из рубрике

Владимир Путин

Свијет

Путина питали да ли ће Русија гађати Британију: Одговорио само једном реченицом!

2 ч

0
Бењамин Нетанјаху, премијер Израела

Свијет

Нетанјаху најавио наставак дејстава против Хамаса

2 ч

0
Молили се за чудо, а стигла трагична вијест: Дјевојчица (5) пронађена мртва, родитељи ухапшени

Свијет

Молили се за чудо, а стигла трагична вијест: Дјевојчица (5) пронађена мртва, родитељи ухапшени

3 ч

0
Њемачка први пут тестирала балистичку ракету

Свијет

Њемачка први пут тестирала балистичку ракету

3 ч

1

  • Најновије

  • Најчитаније

20

14

Додик: Народна скупштина доноси коначну одлуку

20

10

Ријал опет пао, потребно више од 2,2 милиона за један долар

20

04

Купац се хтио руковати с роботом: Он га напао кунг фу потезима

19

57

Основци више неће смјети да користе вјештачку интелигенцију!

19

54

"Република Српска упркос притисцима реализује велике инвестиције"

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима