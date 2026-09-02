Директор бањалучке школе: Ради се о подвали од стране градоначелника, није имао сагласност

Аутор:Теодора Беговић
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Увођење униформи није обавезно и није по закону јер Министарство, које је једино надлежно по том питању, није дало сагласност. Тако да се и информација да је разред у Основној школи „Борисав Станковић“ увео униформе, испоставила као нетачна.
Директор школе истакао је за АТВ да није дозволио униформе у школама и да се ради о превари градоначелника. Градоначелнику је, каже, нагласио да је забрањено сликање са ученицима, па је градоначелник, чим је директор отишао, имао фотографисање са ученицима у униформи.
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„Овдје се ради о једној типичној подвали од стране градоначелника Бањалуке и његових сарадника. Градоначелник се, без мог претходног знања и сагласности као директора школе, фотографисао са ученицима једног одјељења ученика наше школе. Према информацијама са којима располажем, до фотографисања је дошло у договору са појединим родитељима из Савјета родитеља. С обзиром на то да управа школе није била упозната са организовањем наведене активности, нити је за њу дала сагласност, сматрам да је ријеч о неовлаштеном фотографисању дјеце у простору и околностима које су повезане са радом школе. Наравно да ћемо предузети све кораке с циљем да се ово више никад не понови, не само у нашој школи, већ ни у једној школи у Бањалуци или Српској“, рекао је директор Основне школе „Борисав Станковић“, Миладин Савић.
Бања Лука
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Градоначелник у овоме не види проблем, али би да иде у реформу школског система. Иако се директор школе, Миладин Савић, сам јавио нашој редакцији желећи да да изјаву, градоначелник каже да је изјаву дао под притиском.
„Директор то уопште није рекао. Он је то морао написати. Ја га много поштујем и ја то разумијем. Тај човјек је то вама, АТВ-у, дао понуђено испред политичке стране јер је је он то морао написати. Тај човјек страшно поштује Драшка Станивуковића и он је апсолутно за ту идеју, као и сви учитељи и наставници. Али мобинг и притисак који је ушао у школе, управо ради ово. Ви сте саучесници у свему томе.
"Ко ће забранити дјеци да ово обуку? Не може нико. Је ли може учитељица забранити? Не може. Може ли директор? Не може. Може ли неко забранити родитељима да сликају своју дјецу? Не може. Ништа ми нисмо злоупотријебили“, поручио је градоначелник Бањалуке, Драшко Станивуковић.
Миладин Савић је ове наводе демантовао одмах по завршетку градоначелникове конференције за медије.
„То је све лаж што је рекао градоначелник. Да ли је истина да сте били под притиском Министарства? Не, није, нисам ни под каквим притиском“, рекао је директор Савић.
Градска управа упутила је позив Савјету родитеља поводом униформи чиме је заобишла институцију која је одговора за то питање. Министарство просвјете и културе није дало сагласност за реализацију овог пројекта, а овај случај сматра недопустивим.
„У овом случају су заиста заобиђене све институције. Градска управа не може уводити униформе у основне школе. Постоје јасне процедуре и институције које то треба да раде. Подршка васпитању – свакако да. Сарадња са локалном заједницом – да. Али заобилажење институција је апсолутно недопустиво“, рекла је помоћник министра за предшколско и основно васпитање и образовање, Наташа Цвијановић.
Градоначелник тврди да су родитељи одушевљени идејом о униформама у школама, али ми на таквог родитеља нисмо наишли. Родитељи из Основне школе „Борисав Станковић“ истичу да нису сагласни са овим пројектом и да неће подржати ништа што није урађено по процедури и закону.
„Мислим да овај начин, гдје се уводи само за одређене школе и разреде, није добар, јер није испоштована процедура и није добијена сагласност. Такође, школу доводимо у негативан контекст кроз медије. Наше наставнике, ученике, родитеље, цијело насеље... Само зато што није испоштована сагласност за оно што се ради“, рекао је Игор Тодоровић, родитељ.
Закон и институције неће омести планове Драшка Станивуковића. Ако министар не да сагласност, каже, он ће урадити по свом.
„Позивам министарство просвјете и културе да да сагласност директорима да бар они родитељи који желе да могу носити униформе. Уколико то не ураде, ми ћемо одговорити позитивно и свим разредима подијелити униформе“, поручује градоначелник Бањалуке.
За школске униформе, ормариће за телефоне и план здраве ужине, град је издвојио пола милиона марака. Новац је уложен у нешто што се не може имплементирати јер је градоначелник дао паре, прије него је добио сагласност. У исто вријеме, за много веће проблеме у Бањалуци, нема новца.
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