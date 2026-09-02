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Од обећаних 50 стајалишта ни трага: Када стижу електрични аутобуси и трамваји?

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02.09.2026 16:19

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аутобуско стајалиште Кочићев вијенац Бањалука аутобус
Фото: ATV

Према досадашњим најавама, електрични трамваји и аутобуси требали би стићи у Бањалуку, овог мјесеца. А каква ће их стајалишта дочекати?

Подсјећања ради, градоначелник Бањалуке, Драшко Станивуковић најавио је увођење новитета у градски и приградски превоз на подручју највећег града Републике Српске, а према његовим наводима, реализација би требала почети током септембра мјесеца ове године.

У граду још увијек не саобраћају електрични трамваји и аутобуси, али су зато присутни вишегодишњи проблеми. Дотрајала и стара аутобуска стајалишта.

Девастирана стајалишта

Аутобуска стајалишта, која у многим насељима више изгледају као мјесто злочина него објекти за употребу и даље чекају на реконструкцију.

Аутобуско стајалиште
Аутобуско стајалиште
ATV

Кровна конструкција дотрајала, искривљене металне шишке, разбијена и девастирана стаклена конструкција те уништене клупе дочекали су школарце и све оне који свакодневно користе градски превоз и овог септембра.

Умјесто вожње у новим, помпезно најављеним превозним средствима, грађани ће изгледа још дуго аутобусе чекати под девастираним стајалиштима.

Уколико се неко сјећа, да напоменемо, градоначелник Драшко Станивуковић најавио је прије годину дана да ће Бања Лука добити нова аутобуска стајалишта, али и јединствене штандове за уличну продају, који ће додатно уљепшати град на Врбасу, саопштено је из Градске управе.

“Набављамо нова аутобуска стајалишта која ће бити постављена у близини наших паркова. Захваљујући модерном дизајну, она ће се савршено уклопити у амбијент и додатно красити наше прелијепе зелене оазе. Такође, дизајнирали смо нова аутобуска стајалишта за приградске и градске мјесне заједнице, као и за наша села. Укупно преко 50 аутобуских стајалишта”, поручио је градоначелник прије пуних годину дана.

Од нових стајалишта ни трага ни гласа...

Да ли је било могуће можда милионе уложене у естетику, а на којој се пуном паром ради у Бањалуци, уложити у реконструкцију постојећих стајалишта, како би грађани могли без бојазни од повређивања користити она која већ имају.

Питање је на које немамо одговор, али септембар је пред нама.

Можда уз најављене новитете стигну и нова стајалишта.

Септембар је стигао, најављени превоз још увијек не, а грађанима остаје да виде хоће ли са њим, ако и дође, стићи и давно обећана нова стајалишта.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Бања Лука

аутобуско стајалиште

Градски превоз Бањалука

Драшко Станивуковић

електрични аутобуси

електрични трамваји

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