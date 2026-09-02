Од обећаних 50 стајалишта ни трага: Када стижу електрични аутобуси и трамваји?

Аутор:Марија Милановић
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Према досадашњим најавама, електрични трамваји и аутобуси требали би стићи у Бањалуку, овог мјесеца. А каква ће их стајалишта дочекати?
Подсјећања ради, градоначелник Бањалуке, Драшко Станивуковић најавио је увођење новитета у градски и приградски превоз на подручју највећег града Републике Српске, а према његовим наводима, реализација би требала почети током септембра мјесеца ове године.
У граду још увијек не саобраћају електрични трамваји и аутобуси, али су зато присутни вишегодишњи проблеми. Дотрајала и стара аутобуска стајалишта.
Аутобуска стајалишта, која у многим насељима више изгледају као мјесто злочина него објекти за употребу и даље чекају на реконструкцију.
Кровна конструкција дотрајала, искривљене металне шишке, разбијена и девастирана стаклена конструкција те уништене клупе дочекали су школарце и све оне који свакодневно користе градски превоз и овог септембра.
Умјесто вожње у новим, помпезно најављеним превозним средствима, грађани ће изгледа још дуго аутобусе чекати под девастираним стајалиштима.
Уколико се неко сјећа, да напоменемо, градоначелник Драшко Станивуковић најавио је прије годину дана да ће Бања Лука добити нова аутобуска стајалишта, али и јединствене штандове за уличну продају, који ће додатно уљепшати град на Врбасу, саопштено је из Градске управе.
“Набављамо нова аутобуска стајалишта која ће бити постављена у близини наших паркова. Захваљујући модерном дизајну, она ће се савршено уклопити у амбијент и додатно красити наше прелијепе зелене оазе. Такође, дизајнирали смо нова аутобуска стајалишта за приградске и градске мјесне заједнице, као и за наша села. Укупно преко 50 аутобуских стајалишта”, поручио је градоначелник прије пуних годину дана.
Да ли је било могуће можда милионе уложене у естетику, а на којој се пуном паром ради у Бањалуци, уложити у реконструкцију постојећих стајалишта, како би грађани могли без бојазни од повређивања користити она која већ имају.
Питање је на које немамо одговор, али септембар је пред нама.
Можда уз најављене новитете стигну и нова стајалишта.
Септембар је стигао, најављени превоз још увијек не, а грађанима остаје да виде хоће ли са њим, ако и дође, стићи и давно обећана нова стајалишта.
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