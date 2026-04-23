Предизборни трик или реалност? Станивуковић најавио трамваје, ево шта каже струка

Аутор:Марија Милановић
Најновије најаве градоначелника Бањалуке, Драшка Станивуковића о увођењу електричних аутобуса и трамваја у Бањалуку, изазвале су лавину коментара.
Реакције грађана су варирале од критика на досадашњи рад, питања о најављеним поскупљењима тренутног превоза, а огласила се и струка с питањем – Како градоначелник планира тако сложену измјену у саобраћају реализовати до септембра, како је и сам најавио.
С обзиром да увоз трамваја и аутобуса није као што је увођење тротинета и бицикала те је за њих неопходно обезбиједити далеко сложеније и захтјевније услове, то градоначелника Станивуковића није спријечило да најави ову, по свему судећи изборну патку.
„Превоз путника је лимитиран бројем путника на сат. Дакле, ако имате до 2.000 путника на некој релацији на сат, онда је довољан аутобуски превоз. Ако имате од 2.000 до 4.000 путника на сат, онда је изводљиво и економски оправдано увођење арт возила. То је нека комбинација између трамваја и аутобуса. Тек уколико имате око 4.000-5.000 путника на некој релацији онда је оправдано увести арт возила“, казао је Милија Радовић, замјеник директора Агенција за безбједност саобраћаја Републике Српске.
Како он наводи, већ је крај априла, пред нама је мај мјесец, септембар је врло близу, а да би се реализовао један такав пројекат као што је увођење трамваја, потребно је неко одређено вријеме, односно далеко дуже од најављеног рока. Прво, што је неопходно урадити је Студија изводљивости помоћу које ће се установити да ли уопште постоји оправдан разлог за увођење електричних трамваја и аутобуса у Бањалуку. У поменутој Студији се испитује бројност путника, те да ли је она довољна и економски оправдана да би се на планираним локацијама увели трамваји.
„Трамвај мора имати своју трасу којом ће се кретати, куда ће ићи шине. Зато је потребно урадити експропријацију. Све то траје један дужи временски период од Студије изводљивости, која треба прво да покаже да ли је то оправдано уопште у Бањалуци. Оно што градоначелник најављује се односи на арт возила, дакле комбинацију аутобуса и трамваја, односно трамвај без шина. Тачније аутобус капацитета 200-250 путника. Шта је проблем са овим возилима? Они имају тзв. виртуелну шину. Ради се о сензорима у коловозу гдје се одреди путања којом ће се кретати та возила, а она се морају придржавати поменуте путање“, нагласио је Радовић.
Како је он даље појаснио, виртуелне путање се односе на сензоре и друге врсте помагала помоћу којих се крећу електрични трамваји.
„Ми не знамо да ли је траса дефинисана. Основни проблем код ових возила као и код класичних трамваја јесте да то мора бити одвојена траса. Ви ако купите такво једно возило и заглавите га у ову нашу гужву, шта сте постигли? Нисте ништа постигли. Поред потребне трасе и сензора, потребно је физички их одвојити од других возила или строго надзирати како се не би друга возила могла кретати њиховом трасом“, јасан је Радовић.
Поред свега наведеног, неопходно је измијенити и све сигналне знакове у саобраћају,појашњава Радовић јер поменута возила имају предност у односу на друге учеснике у саобраћају како би испунила своју сврху, односно на вријеме превозила путнике.
Обратили смо се јуче и надлежнима у Одјељењу за саобраћај и путеве Града Бањалука, како би нам одговорили на питања да ли посједују такву студију и на који начин ће ове измјене утицати на тренутни, врло оптерећен саобраћај у Бањалуци, а њихов одговор на постављена питања до објављивања овог текста нисмо добили.
Оно што је важно напоменути јесте да Град Бањалука тренутно не извршава своје обавезе према превозницима те да се они због тога налазе у веома тешкој ситуацији, а што су нам потврдили и из Аутопревоза.
Како из Аутопревоза наводе, Град Бањалука никад није одговорио на њихов допис, а који се односи на поскупљења карата градског превоза због поскупљења које датира још из новембра мјесеца прошле године те повећања плата радницима од 1.јануара, а што им је отежало функционисање и због чега су се морали кредитно задужити. Станивуковић је недавно обећао помоћ превозницима у виду субвенција, а што се још увијек није реализовало, а то обећање замаскирао је најавама о електричним трамвајима и аутобусима.
И док се слажу обећања једно на друго, грађани ће још неко вријеме живјети у неизвјесности и то да ли ће им функционисати тренутни градски превоз и да ли ће улицама Бањалуке од септембра саобраћати нека нова возила и колико ће карта коштати за њих.
