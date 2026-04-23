Станивуковић: Набављамо трамвај без шина, ово су могуће линије

23.04.2026 13:11

Станивуковић: Набављамо трамвај без шина, ово су могуће линије
Фото: АТВ

Градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић изјавио је да би у овом граду могао бити уведен савремени трамвај без шина, заснован на модерним технологијама и имагинарним линијама, чија је процијењена цијена пет милиона КМ по возилу.

Како функционише трамвај без шина

Како је појаснио, ријеч је о возилу које функционише без класичне инфраструктуре, односно без постављених шина, већ се креће помоћу савремених технологија које прате унапријед дефинисане трасе.

"Не ради се о класичном трамвају, али је ријеч о возилу које по облику, капацитету и начину функционисања одговара трамвају. Он има имагинарне линије и креће се као да има шине. То је нови патент који се већ примјењује у саобраћају", рекао је Станивуковић.

Према његовим ријечима, планирано је да овакав вид превоза буде уведен на најпрометнијим линијама у граду.

"Разматрамо правце од центра према Старчевици, затим кружну линију, као и линије према Лаушу и Паприковцу, гдје је највећи капацитет путника", навео је он, преносе Независне.

Станивуковић је додао да град планира тестирање ових савремених трамваја из Кине, како би грађани имали прилику да их испробају.

