Станивуковић: Набављамо трамвај без шина, ово су могуће линије

Аутор:АТВ
Коментари:5
Градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић изјавио је да би у овом граду могао бити уведен савремени трамвај без шина, заснован на модерним технологијама и имагинарним линијама, чија је процијењена цијена пет милиона КМ по возилу.
Како је појаснио, ријеч је о возилу које функционише без класичне инфраструктуре, односно без постављених шина, већ се креће помоћу савремених технологија које прате унапријед дефинисане трасе.
"Не ради се о класичном трамвају, али је ријеч о возилу које по облику, капацитету и начину функционисања одговара трамвају. Он има имагинарне линије и креће се као да има шине. То је нови патент који се већ примјењује у саобраћају", рекао је Станивуковић.
Према његовим ријечима, планирано је да овакав вид превоза буде уведен на најпрометнијим линијама у граду.
"Разматрамо правце од центра према Старчевици, затим кружну линију, као и линије према Лаушу и Паприковцу, гдје је највећи капацитет путника", навео је он, преносе Независне.
Станивуковић је додао да град планира тестирање ових савремених трамваја из Кине, како би грађани имали прилику да их испробају.
