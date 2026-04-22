Обиљежавање Дана Бањалуке - град слободе саграђен на жртви генерација

Бањалука је град слободе, саграђен на жртви и борби генерација које су је браниле – поручено је са обиљежавања Дана града и 81 године ослобођења од фашизма у Другом свјетском рату.
Између осталог, вијенци су положени на Централном спомен-обиљежју погинулим борцима Одбрамбено-отаџбинског рата и на Споменик погинулим борцима Народно ослободилачког рата.
"Данас у пуном сјају обиљежавамо овај дан јер смо се поклонили онима који су нам дали и сачували слободу а то су наши борци њих 26 000 најхрабријих из посљедњег одбрамбено-отаџбинског рата , тако да данас славећи и говорећи о нашој борби против фашизма и нацизма можемо да говоримо да је ово збир наших побједа", рекао је градоначелник Драшко Станивуковић.
Слобода освојена жртвом обавезује да се чува и гради – порука је званичника Републике Српске уз нагласак да се љубав према граду показује дјелима.
"Бањалуку волимо и онолико показујемо да смо свјесни да је за ово дато много живота да имамо велику обавезу а толико смо свјесни и толико волимо колико будемо радили и за Бањалуку и за сваки наш град у Републици Српској", поручио је премијер Српске Саво Минић.
"Ми смо потомци оних који су за ту слободу и ослобођене умирали, на турском коцу, аустроугарском конопцу, усташким камама и да смо то ослобођене су платили најскупљим новцем- својим животима, предака и ми смо потомци оних који су ту слободу тако освајали, а коначно настанком Републике Српске подвукли црту", нагласио је Ненад Стевандић, предсједник Народне скупштине Републике Српске.
На овај дан Бањалука је ослобођена, а слобода остаје највећа вриједност коју је овај град кроз историју изборио и сачувао, јасан је лидер СНСД-а.
"Бањалука се развијала и расла, на радост свих који у њој живе, и данас с правом носи статус важног административног, економског, универзитетског, спортског и културног центра", истакао је Милорад Додик.
Њене љепоте и богата историја су понос свих нас, не само Бањалучана, већ и цијеле Републике Српске.
Игор Калабухов, амбасадор Русије у БиХ и замјеник министра иностраних послова Руске Федерације Александар Грушко положили су вијенац на спомен-бисту совјетском војсковођи маршалу Жукову.
"Имам посебно осјећање, дошли смо да одамо славу херојима полагањем вијенаца код бисте Жукова, ми одајемо почасти улози СССР-а у побједи над фашизмом. Надам се да ћемо за неколико дана ми поново бити заједно на овом мјесту 9. маја, на Дан побједе", рекао је Калабухов.
Почаст је одата и на спомен-обиљежју жртвама Велеиздајничког процеса, као и на Споменику 12 беба, чиме је још једном наглашен значај културе сјећања и очувања историјске истине.
