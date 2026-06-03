Овјерене пријаве 75 политичких партија и четири независна кандидата

Аутор:АТВ
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Централна изборна комисија БиХ је у потпуности или дјелимично 29. маја и данас, а након истека рока за отклањање недостатака, овјерила пријаве укупно 75 политичких партија и четири независна кандидата.
ЦИК је на данашњој сједници наставила поступак овјере пријава политичких субјеката за учешће на општим изборима заказаних за 4. октобар, саопштено је из ЦИК-а.
Рок за подношење пријава политичких партија и независних кандидата истекао је 22. маја у 16.00 часова, а ЦИК-у је поднесена укупно 81 пријава, и то 77 политичких партија и четири независна кандидата.
Након ажурирања података, преглед овјерених политичких партија и независних кандидата биће објављен на интернет-страници избори
У складу с Упутством о роковима и редослиједу изборних активности непосредних избора за опште изборе 2026. године, рок за подношење пријава за овјеру коалиција је од 8. до 16. јуна до 16.00 часова, преноси Срна.
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