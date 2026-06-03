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Овјерене пријаве 75 политичких партија и четири независна кандидата

Аутор:

АТВ
03.06.2026 12:06

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Овјерене пријаве 75 политичких партија и четири независна кандидата
Фото: АТВ

Централна изборна комисија БиХ је у потпуности или дјелимично 29. маја и данас, а након истека рока за отклањање недостатака, овјерила пријаве укупно 75 политичких партија и четири независна кандидата.

ЦИК је на данашњој сједници наставила поступак овјере пријава политичких субјеката за учешће на општим изборима заказаних за 4. октобар, саопштено је из ЦИК-а.

Рок за подношење пријава политичких партија и независних кандидата истекао је 22. маја у 16.00 часова, а ЦИК-у је поднесена укупно 81 пријава, и то 77 политичких партија и четири независна кандидата.

Након ажурирања података, преглед овјерених политичких партија и независних кандидата биће објављен на интернет-страници избори

У складу с Упутством о роковима и редослиједу изборних активности непосредних избора за опште изборе 2026. године, рок за подношење пријава за овјеру коалиција је од 8. до 16. јуна до 16.00 часова, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

ЦИК БиХ

Избори 2026

политичке партије

nezavisni kandidati

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