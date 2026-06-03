"ОХР постао златно теле"

Аутор:АТВ
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Предсједник Народне скупштине Републике Српске и лидер Уједињена Српска, Ненад Стевандић, оштро је критиковао политичко дјеловање бошњачких лидера, оцијенивши да је ослањање на међународне факторе и Канцеларију високог представника (ОХР) довело до политичког краха и потеза које је назвао "очајничким".
"Слуганска политика служења странцима те навика да награду траже у подршци угрожавању Срба и Хрвата, и одсуство државотворног суверенизма, бошњачке лидере је довело до краха и потеза из очаја. ОХР им је златно теле које су мијењали за државу и суживот са другим народима и ентитетом", поручио је Стевандић на друштвеној мрежи Икс.
Слуганска политика служења странцима те навика да награду траже у подршци угрожавању Срба и Хрвата, и одуство државотворног суверенизма, Бошњачке лидере је довело до краха и потеза из очаја. ОХР им је златно теле које су мјењали за државу и суживот са другим народима и ентитетом. pic.twitter.com/E37xJHaxE8— Ненад Стевандић (@nenad_stevandic) June 3, 2026
Његова изјава долази у тренутку када власти Републике Српске интензивно заговарају затварање ОХР-а, тврдећи да би све надлежности требало вратити домаћим институцијама.
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Стевандић је и раније истицао да сматра како је процес гашења ОХР-а већ отворен те да будућност Босне и Херцеговине види у договору домаћих политичких актера без међународног интервенционизма.
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