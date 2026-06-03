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"ОХР постао златно теле"

Аутор:

АТВ
03.06.2026 10:28

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ОХР високи представник у БиХ
Фото: ATV

Предсједник Народне скупштине Републике Српске и лидер Уједињена Српска, Ненад Стевандић, оштро је критиковао политичко дјеловање бошњачких лидера, оцијенивши да је ослањање на међународне факторе и Канцеларију високог представника (ОХР) довело до политичког краха и потеза које је назвао "очајничким".

"Слуганска политика служења странцима те навика да награду траже у подршци угрожавању Срба и Хрвата, и одсуство државотворног суверенизма, бошњачке лидере је довело до краха и потеза из очаја. ОХР им је златно теле које су мијењали за државу и суживот са другим народима и ентитетом", поручио је Стевандић на друштвеној мрежи Икс.

Његова изјава долази у тренутку када власти Републике Српске интензивно заговарају затварање ОХР-а, тврдећи да би све надлежности требало вратити домаћим институцијама.

OHR

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Стевандић је и раније истицао да сматра како је процес гашења ОХР-а већ отворен те да будућност Босне и Херцеговине види у договору домаћих политичких актера без међународног интервенционизма.

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Тагови :

Ненад Стевандић

ОХР

Кристијан Шмит

Бивши високи представник

засједање ПИК-а

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