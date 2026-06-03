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Засједање ПИК-а у Сарајеву: Ко ће бити предложен за високог представника?

Аутор:

АТВ
03.06.2026 07:12

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Засједање ПИК-а у Сарајеву: Ко ће бити предложен за високог представника?

У Сарајеву би данас требало да почне дводневно засједање Савјета за имплементацију мира у БиХ (ПИК). Према најавама, требало да буде предложен нови високи представник.

Медији преносе да је амерички фаворит Италијан Антонио Занарди Ланди, док Велика Британија, Француска и Њемачка подржавају именовање Француза Ренеа Троказа.

Карен Пирс више није у игри

Како је АТВ јуче писао, Карен Пирс више није у игри за насљедника Кристијана Шмита.

Карен Пирс

БиХ

Крах бошњачког фаворита: Карен Пирс више није у игри за насљедника Шмита

Иако је Пирс важила за једног од главних фаворита политичког Сарајева за функцију високог представника у БиХ, извјесно је да од тог сценарија неће бити ништа, сазнаје АТВ из дипломатских кругова.

Пирс, која тренутно обавља функцију специјалне изасланице Уједињеног Краљевства за Западни Балкан, у бошњачким политичким и медијским круговима сматрана је пожељним кандидатом због ставова и активности које су у Републици Српској често оцјењиване као усмјерене против њених интереса и дејтонске позиције.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Савјет за имплементацију мира

Кристијан Шмит

ОХР

Карен Пирс

ПИК БиХ

Коментари (1)
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