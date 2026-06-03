Засједање ПИК-а у Сарајеву: Ко ће бити предложен за високог представника?

Аутор:АТВ
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У Сарајеву би данас требало да почне дводневно засједање Савјета за имплементацију мира у БиХ (ПИК). Према најавама, требало да буде предложен нови високи представник.
Медији преносе да је амерички фаворит Италијан Антонио Занарди Ланди, док Велика Британија, Француска и Њемачка подржавају именовање Француза Ренеа Троказа.
Како је АТВ јуче писао, Карен Пирс више није у игри за насљедника Кристијана Шмита.
БиХ
Крах бошњачког фаворита: Карен Пирс више није у игри за насљедника Шмита
Иако је Пирс важила за једног од главних фаворита политичког Сарајева за функцију високог представника у БиХ, извјесно је да од тог сценарија неће бити ништа, сазнаје АТВ из дипломатских кругова.
Пирс, која тренутно обавља функцију специјалне изасланице Уједињеног Краљевства за Западни Балкан, у бошњачким политичким и медијским круговима сматрана је пожељним кандидатом због ставова и активности које су у Републици Српској често оцјењиване као усмјерене против њених интереса и дејтонске позиције.
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