Logo
Large banner

Колико ће износити ваша мајска пензија? Ево детаљне рачунице за кориснике у ФБиХ

Аутор:

АТВ
02.06.2026 22:57

Коментари:

0
Три бунта конвертибилних марака
Фото: АТВ

У складу са Законом о ПИО, пензије за мај мјесец биће исплаћене преко Јединственог рачуна трезора Федерације БиХ у петак, 5. јуна 2026. године.

Мајску пензију примиће укупно 468.769 корисника, а за ту намјену потребно је обезбиједити око 355,7 милиона КМ. У односу на прошли мјесец, број корисника порастао је за 2.001, што захтијева додатних 300.000 КМ.

Пензије остварене до 1. јануара 2026.

За кориснике који су право остварили прије овог датума, износи су сљедећи:

  • Најнижа пензија: 666,76 КМ
  • Загарантована пензија: 795,74 КМ
  • Највиша пензија: 3.333,79 КМ
  • Пензије остварене након 1. јануара 2026.

Основица за обрачун најниже пензије за ову категорију корисника износи 724,36 КМ. Висина пензије зависи од година пензијског стажа:

  • За мање од 20 година стажа: шездесет одсто основице, што износи 434,62 КМ.
  • За 20 до 25 година стажа: шездесет пет одсто основице, што износи 470,83 КМ.
  • За 25 до 30 година стажа: седамдесет одсто основице, што износи 507,05 КМ.
  • За 30 до 35 година стажа: седамдесет пет одсто основице, што износи 543,27 КМ.
  • За 35 до 40 година стажа: осамдесет пет одсто основице, што износи 615,71 КМ.
  • За 40 и више година стажа: деведесет пет одсто основице, што износи 688,14 КМ.

Остале категорије

  • Најнижа инвалидска пензија: 651,92 КМ
  • Најнижа породична пензија: 651,92 КМ
  • Загарантована пензија (40+ година стажа): 842,44 КМ
  • Најнижа пензија по посебним прописима (браниоци): 666,76 КМ
  • Просјечна самостална пензија: 851,60 КМ

(Истрага)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

пензије

Пензионери

минималне пензије

Исплата пензија

Босна и Херцеговина

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ланчани судар на Азурној обали.

Свијет

У ланчаном судару на Азурној обали повријеђено 37 особа

2 ч

0
Дјевојка на столици за шминкање док је друга дјевојка шминка

Стил

Због ових грешака у шминкању можете изгледати старије

2 ч

0
Пјешчана олуја у Кини

Свијет

Судар зиме и љета, град дословно ''прогутан''

2 ч

0
Светилиште љубави у Драгачеву: Скривено мјесто гдје се самци преко ноћи претварају у младенце

Србија

Светилиште љубави у Драгачеву: Скривено мјесто гдје се самци преко ноћи претварају у младенце

2 ч

0

Више из рубрике

бошњачки члан Предсједништва БиХ Денис Бећировић

БиХ

Приједлог буџета пао због Комшића и Бећировића

5 ч

0
Протести испред ОХР-а

БиХ

Протестима испред ОХР-а траже задржавање "колонијалних" овлаштења високог представника

6 ч

6
Амиџић: Бећировић најодговорнији за блокаду буџета институција БиХ

БиХ

Амиџић: Бећировић најодговорнији за блокаду буџета институција БиХ

10 ч

1
Предсједништво БиХ

БиХ

Приједлог буџета пао у Предсједништву БиХ?

10 ч

1

  • Најновије

23

05

Србин изазвао талачку кризу: Први снимци драме у Дортмунду

22

59

Сви ''лете'' на одмор у Хрватску, а ово су цијене љетовања у БиХ

22

57

Колико ће износити ваша мајска пензија? Ево детаљне рачунице за кориснике у ФБиХ

22

55

У ланчаном судару на Азурној обали повријеђено 37 особа

22

45

Судар зиме и љета, град дословно ''прогутан''

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner