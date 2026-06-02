Колико ће износити ваша мајска пензија? Ево детаљне рачунице за кориснике у ФБиХ

Аутор:АТВ
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У складу са Законом о ПИО, пензије за мај мјесец биће исплаћене преко Јединственог рачуна трезора Федерације БиХ у петак, 5. јуна 2026. године.
Мајску пензију примиће укупно 468.769 корисника, а за ту намјену потребно је обезбиједити око 355,7 милиона КМ. У односу на прошли мјесец, број корисника порастао је за 2.001, што захтијева додатних 300.000 КМ.
За кориснике који су право остварили прије овог датума, износи су сљедећи:
Основица за обрачун најниже пензије за ову категорију корисника износи 724,36 КМ. Висина пензије зависи од година пензијског стажа:
Остале категорије
(Истрага)
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