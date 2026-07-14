Љетњи Свети Врачи – дан за молитву за оздрављење

Аутор:АТВ редакција
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Српска православна црква и вјерници славе дан Светих Врача Козме и Дамјана – светитеља и небеских љекара који су бесплатно исцјељивали болесне.
Празник се посебно обиљежава у здравственим установама, јер се исцјелитељи Козма и Дамјан сматрају заштитницима љекарске професије.
Свети Козма и Дамјан били су љекари и, према хришћанском учењу, чудотворци. Рођена браћа, пореклом из Мале Азије, послије очеве смрти као дјеца су крштени и васпитани у хришћанском духу.
Према предању, светитељи су помагали и лијечили не тражећи заузврат ништа "ради добитка и богаћења, већ Бога ради" па су у народу познати као свети бесребреници. Сматрају се заштитницима љекарске професије.
Записано је, такође, да је Козма "љуто замјерио Дамјану када је од Паладије, жене коју су излијечили од тешке болести, примио три јајета, па је чак затражио да га по смрти не сахране поред брата". Светитељи су ипак сахрањени један поред другога у мјесту Фереману.
Светитељи Козма и Дамјан, у народу познати и као Свети Врачи, представљају се на иконама и фрескама у средњовековној одјећи, с ковчежићима у којима су носили лијекове.
Једна од најпознатијих фресака с ликовима Светих Козме и Дамјана налази се у Пећкој патријаршији, изнад саркофага архиепископа Данила Другог.
Према народном вјеровању, овај дан посебно је добар за молитву за оздрављење. Свети Врачи обиљежавају се с увјерењем да ће Бог сачувати људе од болести и одржати их здраве и способне за рад током цијеле године.
Болесници се завјетују Светим Врачима да ће их посебно поштовати и светковати уколико оздраве, а у народу постоји вјеровање да на овај празник није добро радити тешке физичке послове, посебно не на великим висинама.
Постоји и вјеровање и да без преке потребе не треба излазити из куће. Овај празник се слави и као заштита од удара грома.
Свети Врачи славе се и 14. новембра.
(РТВ)
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