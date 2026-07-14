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Вријеме у Српској: Од 36 степени до пљускова са грмљавином

Аутор:

АТВ редакција
14.07.2026 08:09

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Град Бањалука
Фото: Ustupljena fotografija

Данас ће у Републици Српској бити претежно сунчано и веома топло уз малу до умјерену облачност.

Увече се очекује развој облака на сјеверу и сјевероистоку који само локално доносе пљускове са грмљавином у наредној ноћи.

Вјетар слаб до умјерен сјеверних смјерова, увече на сјеверу при пљусковима појачан. У Херцеговини током ноћи и јутра умјерена и јака бура, а током дана јужни вјетар.

Максимална температура ваздуха од 30°С до 36°С, у вишим предjелима од 24°С, саопштено је из РХМЗ РС.

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