Вријеме у Српској: Од 36 степени до пљускова са грмљавином

Аутор:АТВ редакција
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Данас ће у Републици Српској бити претежно сунчано и веома топло уз малу до умјерену облачност.
Увече се очекује развој облака на сјеверу и сјевероистоку који само локално доносе пљускове са грмљавином у наредној ноћи.
Вјетар слаб до умјерен сјеверних смјерова, увече на сјеверу при пљусковима појачан. У Херцеговини током ноћи и јутра умјерена и јака бура, а током дана јужни вјетар.
Максимална температура ваздуха од 30°С до 36°С, у вишим предjелима од 24°С, саопштено је из РХМЗ РС.
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