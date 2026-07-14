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Шта то Халанд носи у рукама?

Аутор:

АТВ редакција
14.07.2026 08:35

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Ерлинг Халанд носи ракуна аеродром
Фото: Tanjug/Jan Langhaug/NTB Scanpix via AP

Ерлинг Халанд ни након елиминације Норвешке са Свјетског првенства не престаје да буде у центру пажње. Славни фудбалер изазвао је бројне реакције у понедјељак када је са репрезентацијом слетио у Осло.

Док су његови саиграчи из авиона излазили са уобичајеним пртљагом, Халанд је у рукама носио несвакидашњи сувенир – препарираног ракуна који у шапама држи боцу пића.

Фотографију је објавио на друштвеним мрежама уз кратак коментар: „Пратио ме је кући“, уз насмијани емотикон. Очекивано, фотографије и снимци убрзо су постали вирални.

Необичан сувенир из Даласа

Несвакидашњи сувенир купио је у продавници „Wild Bill's Western Store“ у Даласу. Препарирани ракун са боцом вискија марке Raccoon коштао га је 750 долара (око 660 евра), преносе страни медији.

У међувремену је овај производ распродат, а из продавнице су се похвалили да их је посјетио један од највећих фудбалских асова данашњице.

Б92

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Тагови :

Ерлинг Халанд

ракун

сувенир

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