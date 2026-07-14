Logo
Large banner

Дешан открио да ли је Ембапе спреман за полуфинале против Шпаније

Аутор:

АТВ редакција
14.07.2026 07:50

Коментари:

0
Селектор репрезентације Француске Дидије Дешан
Фото: Tanjug/AP Photo/Tony Gutierrez

Селектор репрезентације Француске Дидије Дешан отклонио је све сумње у вези са физичким стањем капитена Килијана Ембапеа, потврдивши да ће бити спреман за полуфиналну утакмицу Свјетског првенства против Шпаније.

Најбољи стријелац турнира и кључни играч "триколора" биће у саставу за дуел у Тексасу, који многи аналитичари називају "финалом прије финала".

Вијест да је Ембапе здрав и спреман донијела је велико олакшање француским навијачима, након што се појавила забринутост због повреде скочног зглоба коју је задобио у четвртфиналној побједи против Марока.

Забринутост за Ембапеово стање настала је када је затражио измјену у 77. минуту утакмице против Марока, послије ударца у десни скочни зглоб.

Ријеч је о истом зглобу који му је стварао проблеме и у прошлости, још од повреде у финалу Купа Француске 2020. године.

Након утакмице виђен је са ледом на болном мјесту, што је додатно подстакло спекулације о његовој спремности за полуфинални дуел са Шпанијом.

Ипак, сам Ембапе је већ непосредно послије четвртфинала умањио значај повреде, изјавивши да се осјећа добро.

Смањен обим тренинга као мјера предострожности

На конференцији за медије уочи утакмице, селектор Дешан је детаљно објаснио ситуацију са својим капитеном, умањујући значај чињенице да Ембапе није обавио посљедњи тренинг са екипом. Нападач је учествовао у почетном дијелу тренинга, али је касније радио смањеним интензитетом.

„Килијан је добро“, кратко је поручио Дешан, прије него што се осврнуо на забринутост медија.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Дидије Дешан

Килијан Ембапе

Француска

Свјетско првенство 2026

Мундијал 2026

Фудбал утакмица

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Борац у Софији тражи пролаз у друго коло квалификација за Лигу шампиона

Фудбал

Борац у Софији тражи пролаз у друго коло квалификација за Лигу шампиона

1 ч

2
Fudbalska lopta

Фудбал

Погинуо млади фудбалер Немања Петровић (24)

11 ч

0
Фудбалери ФК Борац у Софији на стадиону "Георги Аспарухов"

Фудбал

АТВ у Софији: Фудбалери Борца стигли на стадион "Георги Аспарухов"

13 ч

1
ФИФА изненадила избором судије за полуфинале СП

Фудбал

ФИФА изненадила избором судије за полуфинале СП

14 ч

0
Small banner

  • Најновије

08

35

Шта то Халанд носи у рукама?

08

27

Нестварне слике спектакла на небу у Паризу - парада поводом Дана пада Бастиље

08

27

Од овог нема одбране: Руси бацили једно од најразорнијих оружја у арсеналу

08

25

Висок ризик у Грчкој: Највећи степен опасности на овим острвима

08

21

Цијена нафте дивља након иранске одмазде у Мореузу

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Medium banner