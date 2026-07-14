Дешан открио да ли је Ембапе спреман за полуфинале против Шпаније

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Селектор репрезентације Француске Дидије Дешан отклонио је све сумње у вези са физичким стањем капитена Килијана Ембапеа, потврдивши да ће бити спреман за полуфиналну утакмицу Свјетског првенства против Шпаније.
Најбољи стријелац турнира и кључни играч "триколора" биће у саставу за дуел у Тексасу, који многи аналитичари називају "финалом прије финала".
Вијест да је Ембапе здрав и спреман донијела је велико олакшање француским навијачима, након што се појавила забринутост због повреде скочног зглоба коју је задобио у четвртфиналној побједи против Марока.
Забринутост за Ембапеово стање настала је када је затражио измјену у 77. минуту утакмице против Марока, послије ударца у десни скочни зглоб.
Ријеч је о истом зглобу који му је стварао проблеме и у прошлости, још од повреде у финалу Купа Француске 2020. године.
Након утакмице виђен је са ледом на болном мјесту, што је додатно подстакло спекулације о његовој спремности за полуфинални дуел са Шпанијом.
Ипак, сам Ембапе је већ непосредно послије четвртфинала умањио значај повреде, изјавивши да се осјећа добро.
Смањен обим тренинга као мјера предострожности
На конференцији за медије уочи утакмице, селектор Дешан је детаљно објаснио ситуацију са својим капитеном, умањујући значај чињенице да Ембапе није обавио посљедњи тренинг са екипом. Нападач је учествовао у почетном дијелу тренинга, али је касније радио смањеним интензитетом.
„Килијан је добро“, кратко је поручио Дешан, прије него што се осврнуо на забринутост медија.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
08
35
08
27
08
27
08
25
08
21
Тренутно на програму