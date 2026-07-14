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Нестварне слике спектакла на небу у Паризу - парада поводом Дана пада Бастиље

Аутор:

АТВ редакција
14.07.2026 08:27

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Ајфелов торањ Кип слободе
Фото: Tanjug/AP Photo/Thomas Padilla

У Паризу ће данас бити одржана традиционална војна парада поводом обиљежавања 14. јула – Националног празника Републике Француске, Дана пада Бастиље.

Како се наводи на званичном сајту Министарства одбране Француске, на паради ће дефиловати 6.686 француских војника, 315 возила, 98 авиона, 33 хеликоптера, као и 193 коња из Коњичког пука Републиканске гарде.

На војној паради ове године биће обиљежен и јубилеј – 400 година од оснивања француске морнарице.

Манифестацији ће присуствовати бројни свјетски лидери, међу којима и предсједник Србије Александар Вучић.

Овогодишња парада носи поруку „стратешког буђења Европе“, а према писању француских медија, Француска том парадом жели да прикаже јачање европске одбране, спремност НАТО савезника, развој француских војних способности, као и значај нуклеарног одвраћања у европској безбједносној стратегији.

Ајфелов торањ дронови
Ајфелов торањ дронови

Дан Републике Француске обиљежава се поводом пада Бастиље и почетка Француске револуције 14. јула 1789. године.

Пад Бастиље, 14. јула 1789. године, представља симбол краја француске апсолутистичке монархије, када су револуционари упали у тврђаву Бастиљу и затвор у Паризу.

Након тога, 26. августа 1789. године усвојена је Декларација о људским и грађанским правима, којом су касније утемељене француске националне вриједности – слобода, једнакост и братство.

Француска 14. јул као Дан Републике слави од 1880. године, када га је као Национални празник званично прогласио тадашњи Парламент Треће Француске Републике.

Париз ватромет
Париз ватромет

Закон је донесен на иницијативу посланика Бенжамена Распаја (Benjamin Raspail), његова примјена почела је 6. јула, а 14. јула 1880. године одржана је и прва војна парада у оквиру прославе Дана Републике. Од завршетка Првог свјетског рата војна парада традиционално пролази авенијом Шанзелизе у Паризу.

(РТС)

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Тагови :

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