Канцеларија Махмуда Ахмадинеџада: "Све је лаж, није вриједно ни порицати"

Аутор:АТВ редакција
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Канцеларија бившег иранског предсједника Махмуда Ахмадинеџада негирала је извјештаје да га је израелски Мосад тајно његовао као извор обавјештајних података и разматрао његово постављање за лидера Ирана након операције промјене режима.
У саопштењу које је објавио портал Иран Интернешнал, Ахмадинеџадова канцеларија је одбацила наводе као "тврдње у холивудском стилу" које "нису вриједне порицања". Оптужила је Њујорк тајмс да објављује "лажне вијести и измишљотине" и тврдила да су новине биле спремне да објављују извјештаје у замјену за плаћање.
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Канцеларија је такође демантовала извјештаје да је Ахмадинеџад стављен у кућни притвор, рекавши да је бивши предсједник остао активан и да наставља свој уобичајени свакодневни рад.
У разговору за израелски Канал 14 у понедјељак, бивши високи званичник Мосада и обавјештајни коментатор Саги Асулин критиковао је објављивање пријављене операције, тврдећи да би откривање наводних оперативних детаља могло угрозити обавјештајне методе и изворе.
"Овдје постоји систем, информације које штете безбједности државе објављују се у страним изворима и то пролази без последица", рекао је Асулин. "Ако су ови извјештаји тачни, објављивање оваквих детаља могло би заправо да наштети обавјештајним средствима, оперативним капацитетима и државној безбједности"
Асулин је такође сугерисао да операција можда није завршена, упозоравајући да би пажња требало да се усмери на оне који би могли имати интерес да нашкоде Ахмадинеџаду унутар Ирана.
Изјава је услиједила након извјештаја Њујорк тајмса да је Мосад одржавао тајне контакте са бившим иранским предсједником Ахмадинеџадом неколико година као дио коначно неуспјешног напора да се припреми за могуће свргавање иранске владе, преноси б92.
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