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Ухапшен Александар Лазаров Цуна!

Аутор:

АТВ редакција
15.07.2026 10:51

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Ухапшен Александар Лазаров Цуна!
Фото: MUP Sjeverne Makedonije

Полиција Сјеверне Македоније ухапсила је у Скопљу Александра Лазарова, познатијег под надимком Цуна, за којим је претходних дана била расписана међународна потјерница након његовог бјекства из полицијске станице у Кочанима.

Лазаров је доспио у центар пажње јавности пошто је успио да побјегне из просторија полиције, наводно искористивши прозор како би избјегао полицијски надзор.

Након тог инцидента, надлежни органи покренули су интензивну потрагу која је окончана његовим хапшењем у главном граду.

Према информацијама које су саопштили из Министарства унутрашњих послова Сјеверне Македоније, осумњичени је лишен слободе у уторак увече, а очекује се да ће против њега бити настављени поступци који су започети прије бјекства.

Лазаров је и раније био познат полицији због сумњи у повезаност са трговином наркотицима. Непосредно прије бјекства био је приведен заједно са још двојицом мушкараца, након што је, према незваничним сазнањима, у њиховом аутомобилу пронађена бијела прашкаста супстанца за коју истражитељи сумњају да је опојна дрога.

Надлежни органи настављају истрагу како би утврдили све околности случаја, као и евентуалну одговорност других особа које би могле бити повезане са овим догађајем.

(Курир.мк)

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Тагови :

Александар Лазаров Цуна

Сјеверна Македонија

Полиција

Интерполова потјерница

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