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Минић у Шипову положио вијенац код Централног спомен-обиљежја

Аутор:

АТВ редакција
15.07.2026 11:38

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Саво Минић Шипово
Фото: Srna

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић положио је у Шипову вијенац код Централног спомен-обиљежја погинулим борцима Одбрамбено-отаџбинског рата са подручја ове општине.

Након полагања вијенца, Минић је посјетио Спомен-собу смјештену у просторијама Борачке организације општине Шипово.

У Одбрамбено-отаџбинском рату погинуо је 101 борац Војске Републике Српске из ове локалне заједнице.

Минић ће се у наставку посјете Шипову састати са руководством општине предвођеним начелником Миланом Ковачем.

Почетак састанка је у 11.15 часова у кабинету начелника, а по његовом окончању планиране су изјаве.

Протоколом посјете предвиђено је да Минић у 12.30 часова у пилани предузећа "Медекс-пром" присуствује свечаном отварању новог погона за производњу пелета.

У току састанак Минића и Ковача

Састанак се одржава у кабинету начелника, а по његовом окончању планиране су изјаве.

Прије састанка предсједник Владе Републике Српске разговарао је са грађанима на Тргу патријарха Павла.

Протоколом посјете Шипову предвиђено је да Минић у 12.30 часова у пилани предузећа "Медекс-пром" присуствује свечаном отварању новог погона за производњу пелета.

Минић је претходно положио вијенац код Централног спомен-обиљежја погинулим борцима Војске Републике Српске у Одбрамбено-отаџбинском рату са подручја Шипова и посјетио Спомен-собу у просторијама Борачке организације Шипово, преноси Срна

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Тагови :

Саво Минић

Милан Ковач

положени вијенци

Шипово

посјета

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