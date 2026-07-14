Активан пожар у Требињу, ватрогасци на терену

Аутор:Теодора Бјелогрлић
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Испод брда Црквина у Требињу активан је пожар који је избио данас у послијеподневним часовима, потврдио је за АТВ командир Територијалне ватрогасно спасилачке јединице Дејан Кашиковић.
"Пожарна линија дуга је око два километра. Гори дрвеће и ниско растиње у близини брда Црквина. Ватрогасци су на терену и раде на гашењу пожара. За сада нема угрожених кућа нити стамбених објеката", рекао је Кашиковиц.
Узрок пожара још није познат.
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