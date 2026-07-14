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Активан пожар у Требињу, ватрогасци на терену

Аутор:

Теодора Бјелогрлић
14.07.2026 16:14

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Пожар испод брда Црквина у Требињу
Фото: АТВ

Испод брда Црквина у Требињу активан је пожар који је избио данас у послијеподневним часовима, потврдио је за АТВ командир Територијалне ватрогасно спасилачке јединице Дејан Кашиковић.

"Пожарна линија дуга је око два километра. Гори дрвеће и ниско растиње у близини брда Црквина. Ватрогасци су на терену и раде на гашењу пожара. За сада нема угрожених кућа нити стамбених објеката", рекао је Кашиковиц.

Узрок пожара још није познат.

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Тагови :

пожар

Требиње

Ватрогасци

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