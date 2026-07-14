Медвједи наносе штете у фочанским селима - у Кутима страдао коњ

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Медвједи и вукови у фочанском крају у потрази за храном све чешће силазе у села наносећи велике штете сточном фонду. Тако је недавно на имању Милована Бодироге у селу Кута, надомак Фоче, медвјед усмртио коња, који је овом пољопривреднику служио у свакодневним пословима, а највише за транспорт сијена.
„Пошао сам по коња да га доведем да вуче сијено, били су керови са мном, кад почеше лајати на лешину. И видим, у чаиру доле, међед ми коња сломио, изврнуо га на леђа, појео га и затрпао остатке шушњем“, прича Бодирога.
Ова породица бави се узгојем говеда и оваца. Село је смјештено на стрмом терену изнад магистрале Фоча-Сарајево са лошом путном инфраструктуром, тако да је коњ главно превозно средство.
„Коњ ми је био више него кола, овдје је све неприступачно, закачим колац и сијено и возим у шталу. Да ми је неко 10 хиљада марака нудио за њега, не бих га дао“, истиче домаћин.
С обзиром да је медвјед заштићена животиња, штета коју почини надокнађује се у потпуности.
У овом случају, градска комисија процијенила је штету на 4.500 КМ и тај износ Бодироги ће заједно исплатити град Фоча, ресорно министарство у Влади Српске и Шумско газдинство „Маглић“, које газдује овим дијелом фочанског ловишта.
Градоначелник Милан Вукадиновић, који је посјетио Бодирогу, истиче да је ово газдинство озбиљан пољопривредни потенцијал. Уз исплату штете, градоначелник је најавио и санацију локалног пута.
„Настојимо да пружимо финансијску подршку свим нашим домаћинима, који претрпе овакве штете. Такође, овдје је неопходна санација путне комуникације да би домаћинство овог вриједног пољопривредника могло да функционише“, рекао је Вукадиновић.
Милован Бодирога познат је по узгоју квалитетних расплодних бикова. Тренутно на свом имању посједује 16 музних крава и исто толико телади, три јунице, четири бика, више од 100 оваца, двадесетак коза и око 150 кока носиља.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Градови и општине
13 ч1
Градови и општине
16 ч0
Градови и општине
17 ч0
Градови и општине
20 ч2
Најновије
12
08
12
01
11
57
11
50
11
43
Тренутно на програму