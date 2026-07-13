Нови вртић у Билећи отвара врата у септембру

Аутор:Теодора Бјелогрлић
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Већ двадесет година Владимирка Уљаревић у овом вртићу дочекује нове генерације билећких малишана. Послије двије деценије рада, каже, дочекала је и да Билећа добије нови, савремени вртић, који ће коначно ставити тачку на дугогодишње листе чекања.
"Пошто ми нисмо имали јаслице овдје, потребе родитеља су биле за јаслицама и онда се кренуло у изградњу новог објекта. Гдје ћемо имати јаслице и све до поласка у школу. Новим објекат би требало својом модерношћу и функционалношћу потребе родитеља, дјеце, нас васпитача, али и другог особља вртића", рекла је Владимирка Уљаревић, васпитач у дјечијем вртићу "Будућност" Билећа.
Нови вртић простире се на око 1.500 квадрата и моћи ће да прими око 200 малишана. Јасличке групе и савремено опремљен простор омогућиће квалитетније услове за боравак, игру и учење.
"Са овим објектом не само што ћемо примити сву дјецу из наше локалне заједнице, већ ће бити објекат савремен по свим стандардима", рекла је Мара Војиновић, директор дјечијег вртића "Будућност" Билећа.
"200 мјеста у вртићу и са капацитетима старог вртића, могу да вам кажем да се већ пријавило 360 дјеце, тако да ће сви бити збринути за ову школску годину", рекао је Миодраг Парежанин, начелник Билеће.
Градилиште су данас обишли и званичници Републике Српске. Задовољни виђеним, поручили су да ће Билећа ускоро имати установу на понос.
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"Ово је била једна парцела, а овдје ће бити један од најљепших и најсавременијих вртића у Српској. И то је оно што свакога човјека треба да чини срећним", рекао је Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске.
"Заиста сам поносна. Ово превазилази габарите стандардних вртића у Српској, ово је нешто чиме се можемо дичити", рекла је Жељка Цвијановић, српски члан Предсједништва БиХ.
"Ово је дио укупних програма којима ми желимо свим локалним заједницама помогнемо, да се изграде прије свега предшколске установе. Вјерујем да смо овдје и тај циљ остварили", рекао је Милорад Додик, предсједник СНСД-а.
Радови на изградњи новог вртића у Билећи почели су у новембру прошле године. Вриједност пројекта је око 4,2 милиона км, које је обезбиједио Кабинет предсједника Републике Српске. План је да овај објекат буде отворен на јесен.
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