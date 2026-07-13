Ћосић: Циљ акције на Палама спречавање незаконитих активности

Аутор:АТВ редакција
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Градоначелник Источног Сарајева Љубиша Ћосић истакао је да већина избјегава да јавно каже да је полицијска акција у дискотеци "Енигма" на Палама била усмјерена на спречавање нелегалног рада послова обезбјеђења скупова у угоститељским објектима на којима се окупља већи број људи.
"Циљ акције је спречавање незаконитих активности у области обезбјеђења личности и објеката које изводе неовлаштени појединци. Ово је друга акција на подручју Источног Сарајева и у њој су та лица идентификована и поново су им издати прекршајни налози, те се против њих воде одговарајући поступци", нагласио је Ћосић.
Оно што је јако битно, а сви избјегавају јавно да кажу, истакао је Ћосић, јесте да МУП Републике Српске заједно са полицијом у Источном Сарајеву годинама ради на очувању безбједности у Источном Сарајеву.
"Сјећамо се, нажалост, времена када наш град није био безбједно мјесто за живот. Данас се то не дешава и за то је заслужна Полиција Републике Српске", рекао је Ћосић.
Он је подсјетио да се због специфичног положаја Источног Сарајева годинама инсистира на већем броју полицајаца и бољој опремљености и увијек се то добије, истичући да је годинама МУП Републике Српске гарант стабилности и града и цијеле Републике Српске.
Додао је да све притужбе суграђана које се односе на евентуалну употребу прекомјерне силе током акције су документоване и МУП ће провести одговарајуће процедуре унутрашње контроле.
Он је навео на "Инстаграму" да је као градоначелник Источног Сарајева у ноћи између петка и суботе имао позиве суграђана о дешавању у дискотеци "Енигма", те да је разговарао са свима - онима који су били у објекту, а потом и родитељима неких од приведених, па до надлежних у Полицијској управи Источно Сарајево и Министарству унутрашњих послова Републике Српске.
"Ништа од тога нисам јавно преносио нити сам желио да се оглашавам на друштвеним мрежама док се комплетна ситуација јасно не сагледа и не испита и најситнији детаљ", рекао је он.
Ћосић је истакао да се јутрос састао са директором Полиције Републике Српске Синишом Кострешевићем и замјеником начелника Полицијске управе Источно Сарајево Игором Кушићем.
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