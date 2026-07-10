Руководство СНСД-а са привредницима: Привреда је темељ развоја сваке локалне заједнице

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник СНСД-а Милорад Додик и организациони секретар СНСД-а Игор Додик одржали су данас састанак са привредницима из Брчког, током којег је разговарано о актуелним привредним приликама, као и изазовима са којима се суочава пословна заједница.
Током разговора истакнуто је да су привредници један од најважнијих ослонаца развоја сваке локалне заједнице, јер својим радом доприносе отварању нових радних мјеста, јачању домаће производње и економској стабилности.
Привредници су један од најважнијих ослонаца развоја сваке локалне заједнице, јер својим радом доприносе отварању нових радних мјеста, јачању домаће производње и економској стабилности. Управо због тога, редовна комуникација са људима који стварају нову вриједност представља… pic.twitter.com/a3xSBo4M92— СНСД (@SNSDDodik) July 10, 2026
Наглашено је и да редовна комуникација са људима који стварају нову вриједност представља важан предуслов за доношење квалитетних рјешења која ће бити у интересу привреде, али и свих грађана.
Учесници састанка размијенили су мишљења о могућностима за унапређење пословног амбијента и наставку сарадње са циљем стварања повољнијих услова за привредни развој.
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