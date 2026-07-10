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Руководство СНСД-а са привредницима: Привреда је темељ развоја сваке локалне заједнице

Аутор:

АТВ редакција
10.07.2026 16:33

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Милорад Додик и Игор Додик Брчко састанак са привредницима
Фото: X/SNSD

Предсједник СНСД-а Милорад Додик и организациони секретар СНСД-а Игор Додик одржали су данас састанак са привредницима из Брчког, током којег је разговарано о актуелним привредним приликама, као и изазовима са којима се суочава пословна заједница.

Током разговора истакнуто је да су привредници један од најважнијих ослонаца развоја сваке локалне заједнице, јер својим радом доприносе отварању нових радних мјеста, јачању домаће производње и економској стабилности.

Наглашено је и да редовна комуникација са људима који стварају нову вриједност представља важан предуслов за доношење квалитетних рјешења која ће бити у интересу привреде, али и свих грађана.

Учесници састанка размијенили су мишљења о могућностима за унапређење пословног амбијента и наставку сарадње са циљем стварања повољнијих услова за привредни развој.

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Игор Додик

Брчко

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привредници

Састанак

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