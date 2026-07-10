Минић: Радови на ауто-путу Бијељина - Брчко крећу пуном паром

Аутор:АТВ редакција
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Завршени су имовинско-правни односи и од сутра радови на ауто-путу Бијељина - Брчко крећу пуном паром. Нема више разлога за застој, поручио је предсједник Владе Републике Српске, Саво Минић.
"Од „Аутопутева Републике Српске“ и извођача тражићу извјештај сваких седам дана, реализација мора ићи планираном динамиком", навео је Минић на Иксу.
Завршени су имовинско-правни односи и од сутра радови на ауто-путу Бијељина - Брчко крећу пуном паром. Нема више разлога за застој.— Саво Минић (@minic_savo) July 10, 2026
Од „Аутопутева Републике Српске“ и извођача тражићу извјештај сваких седам дана, реализација мора ићи планираном динамиком.
Ово није само… pic.twitter.com/YxZwlC7xR0
Како Минић даље наводи, не ради се само о инфраструктурном пројекту, већ транссрпској магистрали, која ће повезати наш народ од Новог Града до Београда.
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