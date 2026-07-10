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Минић: Радови на ауто-путу Бијељина - Брчко крећу пуном паром

Аутор:

АТВ редакција
10.07.2026 17:25

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Саво Минић посјетио радове на изградњи ауто-пута Бијељина-Брчко
Фото: X/Savo Minić

Завршени су имовинско-правни односи и од сутра радови на ауто-путу Бијељина - Брчко крећу пуном паром. Нема више разлога за застој, поручио је предсједник Владе Републике Српске, Саво Минић.

"Од „Аутопутева Републике Српске“ и извођача тражићу извјештај сваких седам дана, реализација мора ићи планираном динамиком", навео је Минић на Иксу.

Како Минић даље наводи, не ради се само о инфраструктурном пројекту, већ транссрпској магистрали, која ће повезати наш народ од Новог Града до Београда.

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Тагови :

Саво Минић

Ауто-пут

Бијељина-Брчко

Предсједник Владе

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