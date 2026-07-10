Убијена бивша министарка! Полиција покренула хитну истрагу

Аутор:АТВ редакција
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Британска полиција саопштила је да је покренула истрагу због убиства након смрти 78-годишње Ен Видикомб, бивше министарке британске владе, која је јуче пронађена мртва.
Ен Видикомб била је посланица Конзервативне странке у британском парламенту од 1987. до 2010. године, а током владе бившег премијера Џона Мејџора обављала је неколико функција на министарском нивоу, јавља Реутерс.
"Наша истрага о убиству је у раној фази, али се одвија великом брзином", навела је полиција Девона и Корнвола у саопштењу.
"Ангажујемо све неопходне ресурсе како бисмо утврдили шта се тачно догодило и пронашли одговорну особу, за коју вјерујемо да је белац."
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Полиција је саопштила да је у четвртак око поднева позвана на адресу Видикомбове, гдје је пронађена мртва са тешким тјелесним повредама.
"Око куће је и даље успостављен полицијски кордон, док специјализовани истражитељи настављају форензичка испитивања", наводи се у саопштењу.
(телеграф)
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