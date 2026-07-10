Пет пресуда, хиљаде марака дуга: Стевандић објавио документацију о Црнатковим неплаћеним рачунима

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Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић јуче је пред новинарима објавио документацију која, према предоченим судским одлукама и рјешењима о извршењу, показује да је народни посланик Игор Црнадак годинама имао дуговања према јавним службама и приватним компанијама у Бањој Луци.
Стевандић је јавности предочио копије пет судских одлука и рјешења о извршењу из којих произлази да је Црнадак, у периоду док је обављао функцију министра у Савјету министара БиХ, био судским путем обавезан да измири дуговања за различите услуге – од телефона и гријања до одвоза смећа и осигурања возила.
Према објављеној документацији, укупна вриједност потраживања према Црнатку прелази 3.700 марака, а међу повјериоцима су се нашли бањалучка јавна предузећа, телеком оператер и осигуравајуће друштво.
„Средње име Игора Црнатка је дуг“, поручио је једном приликом Стевандић, наводећи да документи показују да је ријеч о дуговањима за основне обавезе које већина грађана редовно измирује.
Међу објављеним документима налази се рјешење Основног суда у Бањој Луци из априла 2015. године, којим је одређено извршење због дуга према „Чистоћи“ у износу од 151,74 КМ. Судским рјешењем наложен је попис, запљена и продаја покретних ствари ради наплате потраживања.
У новембру 2016. године Основни суд у Бањој Луци донио је ново рјешење о извршењу због дуга према „Чистоћи“ у износу од 199,18 КМ. Документација показује да су се потраживања односила на више неплаћених мјесечних рачуна за одвоз смећа.
На списку повјерилаца нашла се и бањалучка „Топлана“. Основни суд у Бањој Луци је 28. децембра 2015. године донио рјешење о извршењу због дуга од 702,45 КМ за гријање, уз налог за попис и процјену имовине ради наплате.
Документи које је Стевандић објавио односе се и на дуг према „Телекому Српске“. Пресудом из октобра 2016. године Црнадак је обавезан да исплати 978,20 КМ са припадајућим каматама због неизмирених телефонских рачуна.
Највећи појединачни износ односи се на каско осигурање возила. Према објављеној документацији, „Босна-Сунце осигурање“ потраживало је од Црнатка 1.744,93 КМ по основу закљученог уговора о осигурању који није био плаћен.
Стевандић је посебно указао на чињеницу да су се поступци наплате одвијали у периоду када је Црнадак био министар у Савјету министара БиХ.
„Суд је наложио да му се заплијене ствари након пресуде, али га је тада чувала Сипа јер је био министар у Савјету министара. То говори колико су се ти људи тада осјећали силно и заштићено јер су се сматрали фаворитом међународне заједнице“, рекао је Стевандић.
(Врбасмедиа)
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