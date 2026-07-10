Европска комисија одговорила превозницима: Нема измјена правила ЕЕС и ограничења 90-180 дана у кратком року

Аутор:Весна Азић
Коментари:0
Мјесецима су упозоравали, блокирали границе и тражили да их Брисел чује. Одговор Европске комисије коначно је стигао. Добра вијест је да је Брисел први пут признао да правило 90 дана боравка у периоду од 180 дана у Шенген зони озбиљно погађа професионалне возаче са Западног Балкана. Лоша је да од измјене правила, бар за сада, нема ништа.
,,Комисија потврђује да су разматране различите могућности, укључујући потпуно изузимање професионалних возача из обавезе регистрације у ЕЕС систему. Међутим, закључено је да такво рјешење није могуће у кратком року’’, наводе из Европске комисије.
Незадовољни и разочарани су и у Конзорцијуму Логистика БиХ. По свему судећи, могло би кажу доћи до нових блокада.
,,Возачи који активно раде, њихови дани биће испуњени ускоро испуњени некад крајем августа, почетком септембра. Ако поново почну да нам заустављају камионе на границама организоваћемо нови састанак гдје ћемо договорити потпуне блокаде свих граница ЕУ’’, рекао је Никола Брковић, члан Конзорцијума Логистика БиХ
Другим ријечима, терет прилагођавања остаје на превозницима. Мораће другачије планирати вожње, распоређивати возаче и тражити начин да посао не трпи.
,,Посљедице ће сигурно сносити и наше транспортне фирме, да не кажем читава привреда БиХ. Ми немамо резервних возача као резервних играча на клупи да би их могли смијенити и послати свјеже возаче у камионе. Радићемо како нас буду заустављали, тако ћемо паркиравати или једноставно селити свој капитал у земље ЕУ па покушати тамо наћи неку срећу’’, рекао је Игор Бебен, предсједник Удружења друмских превозника Републике Српске.
Изгледа да смо предалеко Бриселу, кажу из СТКБиХ. Једно од могућих рјешења могла би бити имплементација новог уговора са Републиком Хрватском о граничним прелазима.
,,Велика су очекивања од рјешавања овог билатералног питања са Републиком Хрватском, која је прва и једина позитивно одреаговала и измијенила свој закон о боравку странаца. Сада се очекује доношење правилника којима ће се дефинисати потребни документи да би неко остварио то право. Да би возач из треће државе као што је БиХ добити Д визу на годину дана’’, рекао је Зијад Синановић, директор Сектора за транспорт и комуникације Спољнотрговинске коморе БиХ.
Борили су се да правила буду промијењена. Умјесто тога добили су одговор да ће се они морати прилагодити правилима. Бар за сада. Из ресорног Министарства комуникација и транспорта БиХ на наше упите нисмо добили од одговоре. Нису хтјели ни пред наше камере. Бар за сада.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.