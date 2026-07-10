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170 година од рођења Николе Тесле

Аутор:

Милица Марјановић
10.07.2026 19:42

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Никола Тесла
Фото: ATV

Стотину седамдесет година од рођења Николе Тесле, а Удружење иноватора Бањалука већ више од три деценије сваког 10. јула обиљежава овај датум. Кроз макете, изложбе и поставке настоје да младима приближе живот и дјело једног од највећих свјетских умова.

"Теслино наслијеђе живи онолико колико га ми спомињемо и колико управо ширимо међу младим људима, управо зато покушавамо и настојимо да кроз бројне организације и манифестације, ову годину смо обиљежили на 35 паноа не само текст него 35 мотивационих ријечи и његовог лика и дијела који ми ширимо међу младима", рекла је Ана Лојић, предсједник Удружења иноватора Бањалука.

Подршка младим научницима и улагање у науку мора да буду један од приоритета Републике Српске, поручује министар за научнотехнолошки развој. Драга Мастиловић истиче да високошколске установе имају потенцијал да развијају нове генерације истраживача, а да је задатак институција да им обезбиједе услове и подршку.

"Влада Републике Српске је уложила велике напоре и улагања кад је у питању област високог образовања и сматрали смо да је дошло вријеме да се та улагања повећавају и ове године је влада одобрила додатна 2 мил за научне пројекте а за наредну годину да средства ће се вишеструко повећати", рекао је Драга Мастиловић, министар за научно технолошки развој Републике Српске.

Никола Тесла је оличење и симбол свега најбољег у српском народу. Насљеђе представља трајну инспирацију и подсјетник да су знање, стваралаштво и научни напредак темељи сваког друштва.

"Одајемо поштовање човјеку, чије је стваралаштво измијенило лице свијета, али и да потврдимо своју приврженост идеалима којима је Тесла посветио читав свој живот - знању, стваралаштву, хуманизму и вјери у неограничене могућности људског духа", рекао је Синиша Каран, предсједник Републике Српске.

"Тесла је доказао да српски гениј може промијенити свијет. Република Српска је доказ да тај исти народ може опстати и развијати се упркос свему. И наставиће тако. Јер наша историја није само прошлост - она је гаранција будућности", рекао је Милорад Додик, предсједник СНСД-а.

Обиљежавање 170 година од рођења Николе Тесле биће употпуњено и симболичним гестом. У знак сјећања на великог научника, Палата Републике Српске вечерас је освијетљена, одајући почаст човјеку чији су изуми трајно промијенили свијет.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Никола Тесла

научник

Удружење иноватора

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