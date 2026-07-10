Почела викенд гужва: Колоне на граничним прелазима

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
На граничним прелазима Градишка, Доња Градина, Костајница, Велика Кладуша, Орашје, Свилај и Брод појачана је фреквенција возила на улазу у БиХ.
На граничном прелазу Зупци појачана је фреквенција на излазу, док су на осталим прелазима задржавања до 30 минута, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.
С обзиром да је сезона годишњих одмора, стање на граничним прелазима је веома промјенљиво.
Дужа задржавања су очекивана, па возачима из АМС савјетују да се прије поласка на пут информишу путем камера на веб сајту Савеза.
Гранични прелаз Брчко отворен је за путничка возила до 3,5 тоне.
На граничном прелазу Шепак забрањен је саобраћај за сва теретна возила.
С обзиром да је крај радне седмице и сезона годишњих одмора појачана је фреквенција возила на већини путева.
Краћи застоји или спорије одвијање саобраћаја је могуће на дионицама на којима се изводе радови и гдје саобраћај регулише привремено постављена саобраћајана сигнализација.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
1 ч0
Друштво
2 ч0
Друштво
3 ч0
Друштво
4 ч0
Најновије
17
35
17
32
17
30
17
25
17
25
Тренутно на програму