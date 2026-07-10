Скандалозно: Суд у Љубљани изрекао пресуду патријарху Порфирију, није ни знао да се поступак води

Аутор:АТВ редакција
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Окружни суд у Љубљани изрекао је пресуду патријарху српском Порфирију, а како наводе из СПЦ, пресуда је скандалозна, али патријарх се неће жалити.
Српска православна црква саопштила је данас да је Свети архијерејски синод примио информацију о, како наводи, скандалозној пресуди Окружног суда у Љубљани којом су Патријарху српском Порфирију и Српској православној црквеној општини љубљанској изречене условна казна од четири мјесеца, с роком провјере од годину дана, и условна новчана казна од 10.000 евра, такође с роком провјере од годину дана, те да патријарх српски ни његов пуномоћник нису били обавијештени да је судски поступак уопште покренут.
Синод наглашава да је тај судски процес још једна у низу, како наводи, бесмислених тужби које је против Српске православне цркве покренуо рашчињени свештеник Жељко Лубарда, који је, како се истиче, крајње нецрквено и недостојно понашање, започето још у вријеме блаженог спомена митрополита Јована, наставио и док је патријарх српски Порфирије управљао Митрополијом загребачко-љубљанском.
Додаје се да су пресуде, на приједлог Окружног државног тужилаштва у Љубљани, донесене у скраћеном, односно по кратком поступку, а да то тужилаштво никада није позвало патријарха да се изјасни о оптужним наводима, што је, како наводи Синод, преседан и рјечито говори о намјери овог судског поступка.
„Посебно забрињава чињеница да су информације о овом судском поступку доспјеле у поједине медије у Србији непосредно пред овогодишње засједање Светог архијерејског сабора, без сваке сумње с циљем вођења прљаве медијске кампање против Српске православне цркве и патријарха српског господина Порфирија“, наводи се у саопштењу.
Подсјећа се да су и Синод и Свети архијерејски сабор више пута разматрали антицрквено дјеловање овог рашчињеног свештеника и о томе донијели више одлука, чак и прије него што је патријарх Порфирије, тадашњи викарни епископ јегарски, изабран за митрополита загребачко-љубљанског.
„Према оцјени правних стручњака, Окружно тужилаштво и Окружни суд у Љубљани су, сходно образложењу пресуда, занемарили чињеницу да постављење на црквену службу и премјештај парохијских свештеника спадају у неотуђива канонска и Уставом Српске православне цркве прописана права надлежног епископа. Прекршени су Споразум о правном положају Српске православне цркве – Митрополије загребачко-љубљанске, Закон о вјерским слободама и обавезујуће мишљење Уставног суда Републике Словеније, као и основна начела цивилизованог друштва, правне државе и владавине права“, наводи се у саопштењу, а преноси Танјуг.
Због свега тога Синод је умолио патријарха Порфирија да не улаже приговор на пресуде Окружног суда у Љубљани и да, упркос чињеници да се њима пориче канонско устројство Цркве, ипак не учествује, као што ни до сада није учествовао, у „кафкијанском процесу“ који је, како се наводи, искључиво усмјерен против угледа, устројства и достојанства Српске православне цркве, а посебно против патријарха српског.
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