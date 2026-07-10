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Какво нас вријеме очекује у наредна два мјесеца? Љето показује "право лице"

Аутор:

АТВ редакција
10.07.2026 12:40

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Какво нас вријеме очекује у наредна два мјесеца? Љето показује "право лице"
Фото: АТВ

Данас претежно сунчано уз слаб до умјерен развој дневне облачности. Вјетар слаб и умјерен, западни и сјеверозападни.

Највиша температура од двадесет седам до тридесет степени Целзијуса, пише Републички хидрометеоролошки завод.

За викенд промјенљиво облачно и топло са сунчаним интервалима. У суботу послије подне и увече тек понегдје је могућа сасвим слаба киша, док ће у недјељу на сјеверу бити суво, у осталим крајевима дјелимично са кишом, а послије подне и локалним краткотрајним пљусковима са грмљавином.

Наредне седмице претежно сунчано, а уз локални развој облачности краткотрајна киша или пљусак очекују се понегдје у брдско-планинским предјелима јужне и источне Србије.

Максимална температура у границама просјека за другу декаду јула, у већини мјеста од двадесет осам до тридесет три степена Целзијуса, наводи Републички хидрометеоролошки завод.

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